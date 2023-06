Hunting conclut un partenariat avec Jiuli pour des alliages résistants à la corrosion

(Alliance News) - Hunting PLC a déclaré lundi avoir conclu un partenariat stratégique de 10 ans avec Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co.

La société de services énergétiques basée à Londres a déclaré que l'alliance portait sur la fourniture d'alliages résistants à la corrosion pour les produits tubulaires des pays pétroliers, la capture, l'utilisation et le stockage du carbone, ainsi que les applications géothermiques.

"Le partenariat associe la technologie de connexion Seal-Lock de Hunting à l'ARC de Jiuli, comme les alliages duplex/super duplex et les alliages à forte teneur en nickel, pour les applications de tubage de fond de puits et de tubes de production", a déclaré la société.

Cela fait partie de sa stratégie visant à devenir un fournisseur clé dans des marchés finaux tels que le CCUS et la géothermie, que Hunting poursuit "dans le cadre de sa stratégie visant à devenir un fournisseur clé dans ces secteurs". L'entreprise a ajouté que ces deux marchés finaux devraient connaître une demande et une croissance robustes à moyen et long terme.

Le directeur général, Jim Johnson, a déclaré : "Notre relation avec Jiuli est très fructueuse : "Notre relation avec Jiuli s'est renforcée au cours des trois dernières années et ce partenariat offre aux deux partenaires un cadre stratégique pour progresser dans la chaîne de valeur en proposant aux industries du pétrole et du gaz, du CCUS et de la géothermie des tubes et des tubages CRA de qualité supérieure de classe mondiale avec la connexion Seal-LockTM premium de Hunting."

Fondée en 1987, Jiuli est spécialisée dans la recherche, le développement et la production de tubes industriels en acier inoxydable et en alliage spécial, de barres et d'autres produits pour pipelines.

Les actions étaient en hausse de 0,2 %, à 222,50 pence l'unité, lundi matin à Londres.

