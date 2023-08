Hunting PLC est un fournisseur international de services énergétiques basé au Royaume-Uni. La société fournit des composants et des outils aux entreprises qui explorent, développent et produisent des ressources pétrolières et gazières, ainsi qu'à ces entreprises de services primaires. Ses segments comprennent Hunting Titan, l'Amérique du Nord, Subsea Technologies, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), et l'Asie-Pacifique. Le segment Hunting Titan fabrique et distribue une gamme de produits et d'accessoires de complétion de puits. Ses produits comprennent les systèmes de pistolets H-2 et H-3, les interrupteurs ControlFire, les charges creuses EQUAfrac, la gamme d'outils de pose T-Set et la famille de charges électriques PowerSet. Le segment Amérique du Nord fournit des produits tubulaires pour le secteur pétrolier (OCTG), des connexions, des équipements sous-marins, des outils d'intervention, de l'électronique et des services complexes de forage de trous profonds et d'usinage de précision pour les États-Unis et les marchés d'outre-mer. Le segment Asie-Pacifique fabrique des connexions et des accessoires OCTG et des équipements d'intervention sur les puits en Indonésie et à Singapour.