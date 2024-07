Hunting PLC est une société britannique spécialisée dans la fabrication, le commerce et la location d'équipements pour l'industrie de l'énergie. Elle fournit des composants et des outils aux entreprises qui explorent, développent et produisent des ressources pétrolières et gazières, ainsi qu'aux sociétés de services primaires. Ses segments comprennent Hunting Titan, l'Amérique du Nord, Subsea Technologies, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA), et l'Asie-Pacifique. Le segment Hunting Titan fabrique et distribue une gamme de produits et d'accessoires de complétion de puits. Les activités du segment Amérique du Nord fournissent des connexions, des produits tubulaires pour les pays pétroliers (OCTG), des équipements sous-marins, des outils d'intervention, de l'électronique et des services complexes de forage de trous profonds et d'usinage de précision pour les États-Unis, le Canada et les marchés d'outre-mer. Ses produits et services comprennent les systèmes de perforation et de diagraphie, la technologie de connexion et les OCTG, les technologies sous-marines, la fabrication avancée, les équipements d'intervention sur les puits, les systèmes de test et de traitement des puits et autres.