Hunting réalise une hausse de ses revenus annuels et passe au bénéfice

Hunting PLC - Fournisseur de services à l'industrie pétrolière et gazière basé à Londres - Affiche un chiffre d'affaires de 725,8 millions USD pour 2022, soit une hausse de 39% par rapport aux 521,6 millions USD de l'année précédente, le carnet de commandes se multipliant à 473,0 millions USD, contre 211,5 millions USD. Passage d'une perte de 79,7 millions USD à un bénéfice d'exploitation de 2,0 millions USD. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement s'élève à 52,0 millions USD, contre seulement 3,1 millions USD en 2021. Déclare un dividende final de 4,5 cents, en hausse de 13% par rapport aux 4,0 p de l'année précédente. Cela porte le dividende total pour 2022 à 9,0 cents par action. Hunting prévoit une augmentation moyenne du dividende de 10 % par an jusqu'en 2030.

Pour ce qui est de l'avenir, Hunting affirme que les perspectives en matière d'énergie restent très solides compte tenu des projections de la demande pour l'année à venir.

Le directeur général Jim Johnson déclare : "Je suis satisfait des performances du groupe cette année, qui a obtenu de bons résultats dans une période de volatilité des prix des matières premières et d'incertitude macro-économique. Bien que certains défis restent à relever, nous sommes convaincus que nous réaliserons de bonnes performances au cours de l'année à venir, Hunting étant exceptionnellement bien positionné pour bénéficier de l'augmentation des investissements dans la sécurité énergétique et de la hausse de la demande d'énergie alors que la Chine continue de rouvrir ses portes après le Covid-19."

Cours actuel de l'action : 322,50 pence chacun, en baisse de 3,4 % jeudi après-midi à Londres

Variation sur 12 mois : +35%.

