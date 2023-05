Hunting revoit ses perspectives à la hausse grâce à l'obtention d'un important contrat en Inde

(Alliance News) - Hunting PLC a déclaré mardi que son segment d'exploitation Asie-Pacifique a remporté un nouveau contrat important de produits tubulaires pour le secteur pétrolier avec Cairn Oil & Gas, Vedanta Ltd, pour ses opérations au Rajasthan, en Inde.

Le contrat, d'une valeur de 91 millions de dollars, porte sur une centaine de puits, a indiqué le groupe international de services énergétiques basé à Londres. Avec cette commande, le carnet de commandes de Hunting s'élève désormais à environ 575 millions de dollars.

En se basant sur le temps utile des premières livraisons de cette commande, Hunting prévoit désormais que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 2023 se situera entre 92 et 94 millions USD. Il s'agirait d'un bond d'au moins 77 % par rapport à l'Ebitda de 52,0 millions de livres sterling affiché pour 2022.

Par ailleurs, le directeur général, Jim Johnson, a déclaré : "L'activité du marché américain reste stable : "L'activité du marché américain reste stable et avec les commandes reçues pour la Chine, la Guyane, le Brésil et maintenant l'Inde, Hunting continue de voir un profil de croissance solide compte tenu de notre position et de notre reconnaissance auprès des grandes entreprises énergétiques, associées au fort sentiment du marché international rapporté dans de nombreuses régions."

Les actions de Hunting ont augmenté de 15 % à 230,94 pence chacune mardi matin à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.