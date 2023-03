Le bénéfice de Pearson bondit ; les revenus de Rightmove augmentent

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en hausse vendredi, après une forte séance de négociation en Asie grâce à des lectures positives sur les secteurs des services en Chine et au Japon.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 23,67 points, 0,3%, à 7 967,71. Le FTSE 250 était en hausse de 53,85 points, 0,3 %, à 19 905,50, et l'AIM All-Share était en hausse de 0,92 point, 0,1 %, à 862,21.

Le Cboe UK 100 était en hausse de 0,3% à 797,50, le Cboe UK 250 en hausse de 0,2% à 17 437,09, et le Cboe Small Companies en légère hausse à 14 193,30.

La croissance du secteur des services en Chine s'est fortement accélérée en février, selon les données finales de l'enquête de vendredi, alors que les affaires ont continué à rebondir après le démantèlement des mesures anti-Covid.

L'indice Caixin des directeurs d'achat de services a atteint 55,0 points en février, contre 52,9 en janvier. En dépassant la marque de 50 points sans changement, il montre que le rythme de la croissance s'est accéléré au cours du mois.

Il a également été beaucoup plus élevé que le consensus du marché cité par FXStreet, qui était de 50,5.

"Dans l'ensemble, les nouvelles affaires ont augmenté solidement en février, le taux de croissance étant le plus rapide observé depuis avril 2021. Les membres du panel ont souvent mentionné que l'assouplissement des mesures Covid-19 avait soutenu la reprise de la demande et du nombre de clients", expliquent S&P Global et Caixin.

L'indice PMI composite - qui pondère les indices des services et de la fabrication - est passé de 51,1 à 54,2. Publié mercredi, l'indice PMI manufacturier de la Chine est passé de 49,2 à 51,6.

Au Japon, l'activité commerciale dans le secteur des services du pays a également progressé en février.

L'indice PMI des services de la Jibun Bank a atteint 54,0 points, contre 52,3 en janvier. Il s'agit de la lecture la plus élevée depuis juin dernier. Il a également été légèrement supérieur à l'estimation rapide de 53,6.

"Les membres du panel ont souvent fait remarquer que l'amélioration des conditions économiques et de la demande avec la réduction de l'impact de la pandémie avait stimulé l'activité et la confiance des clients sur les marchés intérieurs et extérieurs", a déclaré Usamah Bhatti, économiste chez S&P Global.

Les perspectives d'activité pour les 12 prochains mois se sont également renforcées, atteignant un sommet de quatre mois.

L'indice PMI composite du Japon - qui pondère l'industrie manufacturière et les services ensemble - est passé de 50,7 à 51,1 points.

Cette hausse est due à la croissance du secteur des services, compensée par un recul de l'industrie manufacturière, en raison d'une baisse des commandes et de la demande.

Sur la base de ces lectures positives, les actions asiatiques ont augmenté vendredi.

À Tokyo vendredi, l'indice Nikkei 225 a clôturé en hausse de 1,6 %. En Chine, le Shanghai Composite a clôturé en hausse de 0,5 %, tandis que l'indice Hang Seng à Hong Kong était en hausse de 0,7 %. Le S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,4 %.

Vendredi également, il y aura les PMI des services de l'UE, du Royaume-Uni et des États-Unis.

Les investisseurs continuent de s'inquiéter de la hausse des taux d'intérêt.

"L'estimation flash [de l'indice des prix à la consommation] de la zone euro était aussi moche que l'odeur qu'elle dégageait auparavant", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal de Swissquote Bank.

"La dernière mise à jour de l'IPC a confirmé le positionnement agressif des faucons de la Banque centrale européenne pour de nouvelles hausses de taux. La directrice de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré à la télévision espagnole que les hausses de taux se poursuivront au-delà de la prochaine hausse de 50 pb. Le procès-verbal de la réunion de la BCE a montré que les décideurs politiques parient sur un atterrissage en douceur à ce stade, et qu'ils ne sont pas inquiets d'un resserrement trop agressif de la politique."

Selon les chiffres préliminaires de mercredi, l'inflation a diminué moins que prévu dans la zone euro le mois dernier, tandis que l'inflation de base s'est réchauffée de manière inattendue.

Selon Eurostat, l'inflation harmonisée de la zone euro a légèrement baissé à 8,5% en février, contre 8,6% en janvier. Ce chiffre est supérieur aux attentes, le consensus du marché cité par FXStreet étant de 8,2 %.

L'inflation de base - qui exclut l'énergie, l'alimentation, l'alcool et le tabac - a augmenté à 5,6 % par an, contre 5,3 % en janvier. Ce chiffre est supérieur au consensus du marché qui prévoyait qu'elle resterait inchangée à 5,3 %.

Les attentes d'une hausse des taux d'intérêt américains ont également augmenté.

Selon l'outil FedWatch du CME, il y a actuellement 31 % de chances que la banque centrale américaine augmente le taux des fonds fédéraux de 50 points de base ce mois-ci. Il y a un mois, les marchés estimaient qu'il y avait 0 % de chances que cela se produise, selon l'outil.

Dans les actions européennes vendredi, l'indice CAC 40 à Paris était en hausse de 0,4%, et le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,7%.

La livre était cotée à 1,1978 USD tôt vendredi à Londres, en hausse par rapport à 1,1949 USD à la clôture des marchés boursiers jeudi. L'euro s'est établi à 1,0619 USD, en hausse par rapport à 1,0606 USD. Contre le yen, le dollar s'échangeait à 136,28 JPY, en baisse par rapport à 136,75 JPY.

Dans le FTSE 100, Pearson a perdu 2,9%.

L'éditeur d'éducation a déclaré que les ventes ont augmenté de 12 % pour atteindre 3,84 milliards de livres sterling pour 2022, contre 3,43 milliards de livres sterling il y a un an.

Les ventes ont augmenté de 8 % dans le secteur de l'évaluation et des qualifications et de 4 % dans celui de l'apprentissage virtuel. Dans l'enseignement supérieur, cependant, les ventes ont baissé de 4 %, en raison d'une baisse des inscriptions et d'une "perte d'adoptions au profit d'éditeurs non traditionnels", a expliqué Pearson.

Le bénéfice avant impôt a bondi de 82 %, passant de 177 millions de livres sterling à 323 millions de livres sterling, tandis que le bénéfice de base par action est passé à 32,8 pence, contre 23,5 pence un an plus tôt.

"Ces résultats témoignent de la forte dynamique que nous avons mise en place sur le plan opérationnel et stratégique au cours des 24 derniers mois. Pour une deuxième année consécutive, notre performance financière a dépassé les attentes et nous avons constaté des progrès dans nos initiatives stratégiques, qui entraînent Pearson dans un nouveau voyage passionnant", a déclaré le directeur général Andy Bird.

La société a déclaré un dividende final de 14,9 pence, en hausse de 4,9 % par rapport aux 14,2 pence de l'année précédente. Cela porte le dividende annuel à 21,5 pence, également en hausse de 4,9 % par rapport à 20,5 pence.

En ce qui concerne l'avenir, Pearson a déclaré qu'il est confiant de réaliser une croissance des ventes sous-jacentes d'un pourcentage à un chiffre faible à moyen en 2023, avec un bénéfice d'exploitation ajusté conforme aux attentes actuelles du marché.

Le portail immobilier Rightmove a baissé de 1,5 %.

Il a déclaré que le bénéfice avant impôts a augmenté de 6,9 % en 2022 pour atteindre 241,3 millions de GBP, contre 225,6 millions de GBP l'année précédente. Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 6,7 %, passant de 226,1 millions de GBP à 241,3 millions de GBP, soit une performance inférieure de 0,4 % au consensus de 242,2 millions de GBP établi par la société.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 9,1 %, passant de 304,9 millions de GBP à 332,6 millions de GBP, dépassant de 0,5 % le consensus établi par la société, qui prévoyait 330,8 millions de GBP. Il a toutefois été inférieur de 5,5 % aux prévisions de revenus de 352,0 millions de GBP des analystes d'UBS.

La société a versé un dividende final de 5,2 pence par action pour 2022, en hausse de 8,3 % par rapport aux 4,8 pence versés pour 2021. Cela porte le dividende total à 8,5 pence, en hausse de 9,0 % par rapport aux 7,8 pence versés il y a un an.

Le directeur général sortant, Peter Brooks-Johnson, a déclaré : "Les conditions changeantes du marché du logement de l'année ont démontré la résilience de nos clients et leur capacité à s'adapter et à continuer à réussir. Le ralentissement du marché frénétique induit par le Covid vers un marché plus normal au début de l'année a été perturbé au cours des derniers mois par les hausses rapides et inattendues des taux hypothécaires."

La société a déclaré que 16,3 milliards de minutes ont été passées sur sa plate-forme, contre 18,3 milliards en 2022, alors que le marché immobilier britannique s'est refroidi.

Le créancier hypothécaire Nationwide a indiqué mercredi que les prix des maisons au Royaume-Uni ont baissé de 1,1 % en rythme annuel en février, contre une hausse de 1,1 % en janvier. Sur une base mensuelle, les prix ont baissé de 0,5 % en février par rapport à janvier, ce qui représente un léger ralentissement par rapport à la baisse de 0,6 % enregistrée en janvier par rapport à décembre. Il s'agit toutefois de la sixième baisse mensuelle consécutive des prix des logements au Royaume-Uni.

Dans le FTSE 250, le fournisseur de services à l'industrie pétrolière et gazière Hunting a baissé de 3,7 % à 294,21 pence. Berenberg a réduit Hunting de "acheter" à "conserver", mais a maintenu son objectif de cours à 325 pence.

Sur l'AIM, Enwell Energy a gagné 9,7 %, après que la Cour suprême d'Ukraine a rendu une décision finale dans la procédure judiciaire relative à la validité de la licence de production du champ de gaz et de condensat Vasyschevskoye de la société en Ukraine.

En 2019, le Service d'État de la géologie et du sous-sol de l'Ukraine a publié un ordre de suspension de la licence de production. Depuis lors, Enwell a contesté l'ordonnance.

La société d'exploration et de production de pétrole et de gaz centrée sur l'Ukraine a déclaré que le tribunal a estimé que sa licence de production était valide.

Le président-directeur général Sergii Glazunov a déclaré : "Bien que nous ayons toujours été confiants sur notre position juridique, nous sommes néanmoins extrêmement satisfaits de la décision de la Cour suprême et de la confirmation de la validité de notre licence VAS."

Wall street a terminé en hausse jeudi, avec le Dow Jones Industrial Average en hausse de 1,1%, le S&P 500 en hausse de 0,8% et le Nasdaq Composite en hausse de 0,7%.

Le pétrole Brent était coté à 84,72 USD le baril à l'aube à Londres vendredi, en baisse par rapport à 84,84 USD jeudi soir.

L'or était coté à 1 844,32 USD l'once, contre 1 837,58 USD.

