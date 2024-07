Huntington Bancshares Incorporated est un groupe bancaire organisé autour de 2 pôles d'activités : - banque de détail et banque d'affaires (78,1% des revenus) ; - banque commerciale (21,9%). A fin 2023, le groupe gère 151,2 MdsUSD d'encours de dépôts et 119,7 MdsUSD d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 999 agences implantées aux Etats-Unis.

Secteur Banques