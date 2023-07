Huntington Bancshares a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice du deuxième trimestre vendredi, grâce à la hausse des taux d'intérêt et à la forte demande pour ses prêts commerciaux.

Les rapports largement positifs des grandes banques américaines cette semaine ont contribué à restaurer la confiance des investisseurs dans le secteur après l'effondrement de trois banques dans le pays au début de l'année.

Le PDG de la banque, Stephen Steinour, a déclaré : "Nous sommes de plus en plus optimistes quant à un ralentissement très modeste, (ou) à une récession", en évoquant les dépenses de relance du gouvernement.

"Le secteur de la consommation est généralement en bonne santé. Dans la plupart de nos portefeuilles de crédit à la consommation, les taux d'impayés sont en fait égaux ou supérieurs à ceux de l'année dernière à la même époque."

Consommateurs américains

sont toujours en mesure de rembourser leurs prêts

malgré l'augmentation des coûts et la détérioration des perspectives économiques, selon les dirigeants des plus grands prêteurs américains.

Les actions de Huntington étaient en hausse de 0,3 % dans les échanges de l'après-midi.

La campagne de hausse des taux menée par la Réserve fédérale américaine a permis aux prêteurs de facturer des intérêts plus élevés sur les prêts, ce qui a renforcé leur revenu net d'intérêts (RNI), c'est-à-dire la différence entre ce que les banques gagnent grâce aux prêts et ce qu'elles versent sur les dépôts.

Le revenu net d'intérêts de Huntington a bondi de 7 % pour atteindre 1,35 milliard de dollars, ce qui a permis de compenser l'impact des provisions pour pertes de crédit, qui ont augmenté de 37 % pour atteindre 92 millions de dollars au cours des trois mois se terminant le 30 juin.

Le total des prêts commerciaux au cours du trimestre s'élevait à 68,14 milliards de dollars, soit une hausse de 6 % par rapport à l'année dernière.

Cependant, Huntington, basé à Columbus, Ohio, a abaissé ses prévisions de croissance annuelle du NII, reflétant les mesures prises par certains de ses pairs qui suggèrent que les coûts d'emprunt élevés pourraient commencer à peser sur la demande de prêts plus tard dans l'année.

La banque s'attend désormais à ce que le NII augmente de 3 % à 5 % en 2023, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 6 % à 9 %.

"Les perspectives en matière de taux d'intérêt ont continué à changer", a déclaré M. Steinour, ajoutant que les taux devraient rester plus élevés pendant une période plus longue.

"La demande ralentit dans certaines catégories, les entreprises gèrent leurs fonds de roulement de manière plus rigoureuse. Il y a eu beaucoup de volatilité."

Comerica et Fifth Third Bancorp ont également revu à la baisse leurs prévisions de croissance du bénéfice net annuel.

Huntington a gagné 0,35 $ par action au deuxième trimestre contre une estimation moyenne des analystes de 0,34 $ par action, selon les données IBES de Refinitiv.

Les dépôts dans les banques se sont largement stabilisés après une série de retraits bancaires au début de l'année.

Le total des dépôts à Huntington s'élevait à 148 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 2 % par rapport au premier trimestre.