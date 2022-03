Huntington Ingalls Industries, Inc. : Les acheteurs reviennent

Données financières USD EUR CA 2022 10 821 M - 9 964 M Résultat net 2022 621 M - 572 M Dette nette 2022 2 628 M - 2 420 M PER 2022 14,2x Rendement 2022 2,24% Capitalisation 8 747 M 8 747 M 8 054 M VE / CA 2022 1,05x VE / CA 2023 0,98x Nbr Employés 44 000 Flottant 73,2% Prochain événement sur HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. 05/05/22 Q1 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 10 Dernier Cours de Cloture 218,73 $ Objectif de cours Moyen 218,60 $ Ecart / Objectif Moyen -0,06% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Christopher D. Kastner President, Chief Executive Officer & COO Thomas E. Stiehle Chief Financial Officer & Executive Vice President Kirkland H. Donald Chairman Ron A. Davis Chief Information Systems Officer Edgar Andy Green President-Technical Solutions & Executive VP