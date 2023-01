HII㝂's Ingalls Shipbuilding reçoit un contrat de planification avancée pour les navires de la classe Zumwalt

La division Ingalls Shipbuilding de HII a obtenu un contrat de 10,5 millions de dollars pour la planification de la période de modernisation des destroyers à missiles guidés de la classe Zumwalt, USS Zumwalt (DDG 1000) et USS Michael Monsoor (DDG 1001). HII a investi près d'un milliard de dollars dans l'infrastructure, les installations et les ensembles d'outils d'Ingalls Shipbuilding, facilitant ainsi le travail des constructeurs de navires d'Ingalls, améliorant le flux des produits et l'efficacité des processus, ainsi que la qualité des produits.