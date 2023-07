La division Ingalls Shipbuilding de HII a annoncé l'achèvement réussi des essais d'acceptation en mer du Calhoun (WMSL 759), le plus récent garde-côte de la sécurité nationale des États-Unis. Au cours de ces essais, le navire a été soumis à de nombreux tests dans les domaines de la propulsion, de la centrale électrique et des systèmes de mission. Depuis plus de vingt ans, Ingalls Shipbuilding conçoit et construit les garde-côtes de sécurité nationale de la classe Legend. Ces navires sont capables d'embarquer et de soutenir un large éventail de missions des gardes-côtes, de la marine et de l'OTAN.

Les garde-côtes de sécurité nationale se sont révélés être des plateformes idéales pour la lutte contre la drogue, la pêche illégale à l'échelle mondiale, les secours en cas de catastrophe et les opérations de soutien à la défense. Le NSC 10 a été nommé en l'honneur de Charles L. Calhoun, le premier capitaine en second des garde-côtes américains. Calhoun a servi dans la marine américaine pendant trois ans au cours de la Seconde Guerre mondiale et a été libéré avec les honneurs en 1946 en tant que second maître torpilleur de 2e classe.

Il s'est engagé dans les garde-côtes la même année et a occupé divers postes de direction au cours de sa carrière. Ingalls a livré neuf garde-côtes de sécurité nationale de classe Legend aux gardes-côtes, ce qui leur permet de mener à bien leurs importantes missions dans le monde entier.