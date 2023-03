HII nomme Julie Jarrell au poste d'avocate en chef d'Ingalls Shipbuilding

HII a annoncé que Julie Jarrell Gresham a été nommée vice-présidente et avocate en chef de la division Ingalls Shipbuilding de la société. Elle succède à George Simmerman Jr. qui prendra sa retraite le 31 mars 2023, après 32 ans passés au sein de l'entreprise. Mme Gresham, qui occupait auparavant les fonctions de directrice adjointe du contentieux et de directrice de la conformité et de la protection de la vie privée, rendra compte directement à Chad Boudreaux, vice-président exécutif et directeur juridique de HII, et indirectement à Kari Wilkinson, présidente d'Ingalls Shipbuilding.

Dans ses nouvelles fonctions, M. Gresham supervisera et coordonnera la fourniture de conseils juridiques à Ingalls Shipbuilding.