Huntington Ingalls Industries, Inc. figure parmi les 1ers groupes de construction navale militaire américains. Le CA par activité se répartit comme suit : - conception et construction de navires à propulsion nucléaire (53,5%) : porte-avions et sous-marins. Par ailleurs, le groupe propose des prestations de ravitaillement, de révision et d'inactivation de ces navires, ainsi que des prestations d'assistance nucléaire navale, d'entretien, et de maintenance des prototypes de réacteurs nucléaires ; - conception et construction de navires non nucléaires (24%) : navires d'assaut amphibies, navires de quai de transport, navires de combat de surface et navires coupeurs de sécurité nationale destinés à marine américaine et la garde côtière américaine ; - prestations de services techniques (22,5%) : prestations d'architecture navale et d'ingénierie marine, de soutien logistique intégré, de services de cyber sécurité, développement de la documentation technique, développement et prototypage des véhicules sous-marins et des bateaux spécialisés, etc.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense