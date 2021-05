Huntsman Corporation : Techniquement solide 04/05/2021 | 10:19 Jordan Dufee 04/05/2021 | 10:19 achat En cours

Cours d'entrée : 29.57$ | Objectif : 36$ | Stop : 26.7$ | Potentiel : 21.75% Le titre Huntsman Corporation présente une configuration technique positive suggérant une poursuite de la dynamique haussière à moyen terme.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 36 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

Fondamentalement, avec un ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de l'ordre de 1.01 pour l'exercice en cours, la société apparaît faiblement valorisée.

La société bénéficie de multiples de résultats attractifs. Avec un PER de 11.87 pour 2021 et de 10.83 pour 2022, la société fait partie des moins chères du marché.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Sur les 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la hausse leurs estimations de bénéfice net par action de la société.

Les analystes ont soutenu l'évolution positive des activités du groupe en réajustant à la hausse de manière conséquente leurs prévisions de bénéfice net par action.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 23.04 USD.

L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 32.46 USD. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

Sous-secteur Produits chimiques de spécialité Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. HUNTSMAN CORPORATION 14.04% 6 589 ECOLAB INC. 4.89% 64 925 SIKA AG 13.52% 42 731 GIVAUDAN SA 3.06% 38 907 EMS-CHEMIE HOLDING AG -0.06% 21 896 YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL .. -5.10% 18 448 SYMRISE AG -0.32% 17 658 UMICORE 28.68% 14 678 CRODA INTERNATIONAL PLC 2.55% 13 031 NITTO DENKO CORPORATION -1.84% 12 294 JOHNSON MATTHEY PLC 34.02% 8 709

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières USD EUR CA 2021 7 280 M - 6 061 M Résultat net 2021 512 M - 426 M Dette nette 2021 689 M - 573 M PER 2021 12,3x Rendement 2021 2,26% Capitalisation 6 589 M 6 589 M 5 485 M VE / CA 2021 1,00x VE / CA 2022 0,94x Nbr Employés 9 000 Flottant 76,9% Prochain événement sur HUNTSMAN CORPORATION 05/05/21 Fermium Research Virtual Chemicals Conference

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 18 Objectif de cours Moyen 35,29 $ Dernier Cours de Cloture 30,89 $ Ecart / Objectif Haut 58,6% Ecart / Objectif Moyen 14,3% Ecart / Objectif Bas 0,36%

Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Peter R. Huntsman Chairman, President & Chief Executive Officer Sean Douglas Chief Financial Officer & Executive Vice President Twila M. Day Chief Information Officer & Vice President Robert Wade Rogers Chief Compliance Officer David M. Stryker Secretary, Chief Compliance Officer & Executive VP