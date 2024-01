Huntsman Corporation est un fabricant et un distributeur de produits chimiques différenciés et spécialisés. Les segments de la société comprennent les polyuréthanes, les produits de performance et les matériaux avancés. Le segment des polyuréthanes comprend le diisocyanate de méthylène diphényle, les polyols, le polyuréthane thermoplastique et d'autres produits liés au polyuréthane. Le segment des produits de performance comprend les amines de spécialité, les éthylèneamines, l'anhydride maléique et les licences technologiques. Ses amines sont une famille de produits chimiques intermédiaires, et l'anhydride maléique est un produit chimique intermédiaire utilisé principalement pour produire des résines de polyester insaturé. Le segment des matériaux avancés comprend des formulations de polymères à base d'époxy, de phénoxy, d'acrylique, de polyuréthane et d'acrylonitrile-butadiène technologiquement avancées, ainsi que des résines thermodurcissables à haute performance, des agents de durcissement et des additifs à base de nanotubes de carbone. Elle exploite plus de 60 sites de production, de recherche et développement (R&D) et d'exploitation dans une trentaine de pays.

Secteur Chimie diversifiée