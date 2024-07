Huntsman Exploration Inc. est une société d'exploration minière basée au Canada. La société se concentre sur l'exploration et le développement du projet de sulfure de nickel Canegrass et des projets Western Yilgarn en Australie occidentale dans le cadre de la division Huntsman Nickel de la société, ainsi que sur l'exploration et le développement des projets aurifères de la société dans le cadre de la division Huntsman Gold, en particulier la découverte historique d'or de Baxter Spring au Nevada. Ses propriétés comprennent également Ashburton Cobalt-Manganese et Julimar. La société détient une participation de 100 % dans la propriété Baxter Spring, située au Nevada, de Liberty Gold Corp. (Liberty) et la filiale à 100 % de Liberty est Pilot Gold (USA) Inc. La propriété Canegrass est située dans la région de Mount Magnet en Australie occidentale. La propriété couvre environ 4200 hectares (ha). Ses projets Western Yilgarn couvrent plus de 719 kilomètres carrés (km2) et quatre zones distinctes situées dans le complexe Julimar.

Secteur Sociétés minières intégrées