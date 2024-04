Hunyvers S.A.

Hunyvers S.A.: Hunyvers publie son chiffre d’affaires du 1er semestre de l’exercice 2023 / 2024



04-Avr-2024 / 18:00 CET/CEST

Information réglementaire transmise par EQS Group.

Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l’émetteur.





Hunyvers publie son chiffre d’affaires du 1er semestre de l’exercice 2023 / 2024 Une croissance de 13,4%, en accélération au 2 ème trimestre (+16,9%)

Poursuite de la normalisation du stock via le rééquilibrage des ventes en faveur des véhicules neufs

Nouvelle acquisition en cours dans le nautisme (1 M€ de chiffre d’affaires)

Confirmation de la feuille de route à horizon 2025 Limoges (France), le 4 avril 2024 à 18h00 – Hunyvers (le « Groupe »), spécialiste de la distribution de véhicule de loisirs (code ISIN FR0014007LQ2 - Mnémonique : ALHUN), annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du premier semestre clos au 29 février 2024. En M€ Chiffre d’affaires 29/02/24 (6 mois) 28/02/23 (6 mois) Variation (données publiées) Croissance interne[1] VDL 47,1 44,4 +6,2% -1,2% Nautisme 4,1 0,8 +417,5% +1,5% Chiffre d’affaires consolidé total 51,3 45,2 +13,4% -1,2% Au premier semestre de l’exercice 2023/2024, le chiffre d’affaires consolidé de Hunyvers s’est établi à 51,3 millions d’euros (M€), en progression de 13,4% par rapport à celui de la même période l’exercice précédent. La contribution de la croissance externe sur le premier semestre s’établit à 6,6 M€, provenant de l’intégration des sociétés Caravanes Cassegrain (au 01/04/2023), Marine Plaisance (01/07/2023) et Groupe LBC Nautic (31/10/2023). Quant au chiffre d’affaires organique, il ressort quasiment stable sur la période, à -1,2%. En données publiées, l’activité semestrielle a été portée par les deux branches d’activité de la Société. D’une part, les véhicules de loisirs (VDL) ont progressé de 6,2%, à 47,1 M€, grâce à une dynamique toujours positive sur les ventes de véhicules (+10,8%) à 41,7 M€. D’autre part, le chiffre d’affaires du nautisme a plus que quintuplé en lien avec l’intégration de Marine Plaisance et de Groupe LBC Nautic, sur respectivement six et quatre mois. Pour rappel, le marché du nautisme est marqué par une très forte saisonnalité, le premier semestre (fin août à fin février) représentant traditionnellement un quart seulement du chiffre d’affaires de l’exercice. Un 2ème trimestre en accélération, malgré la baisse des services liée à la conversion de franchises Sur le seul deuxième trimestre, la croissance de Hunyvers a accéléré (+16,9%) laissant ressortir un chiffre d’affaires de 25,1 M€ en données publiées. L’activité dans le nautisme a été multipliée par plus de 10, à 2,7 M€. Dans les VDL, la croissance (+5,2%, à 22,4 M€) résulte de tendances contrastées. Les ventes de VDL, toujours dynamiques (+12,7%), ont connu un fort rééquilibrage en faveur des véhicules neufs (+33,1% au deuxième trimestre), reflet d’une stratégie commerciale volontariste destinée à accélérer la normalisation du stock. Parallèlement, les services associés aux VDL ont reculé sur la période (-28,6%). Cette baisse est intégralement due à la fermeture ponctuelle de trois franchises Narbonne Accessoires, franchises désormais converties en magasins intégrés. Cette conversion, aujourd’hui effective, concerne en particulier les points de vente à Lyon fusionnés dans le cadre de la réorganisation chez Ypo Camp Sublet, qui se poursuit conformément au plan de marche. Nouvelle acquisition en cours dans le nautisme Hunyvers annonce être entré en négociations exclusives en vue de l’acquisition de Pneumarine Services, basé à Gradignan (Gironde). La société, qui a dégagé 1 M€ de chiffre d’affaires lors de l’exercice clos le 30 septembre 2023, représente la marque Zodiac et réalise l’essentiel de son activité dans les services, disposant d’un savoir-faire reconnu dans la réparation de pneumatiques. La finalisation de cette acquisition est attendue le 30 avril 2024. Croissance attendue de l’activité sur l’exercice – Baisse anticipée du taux de marge brute au premier semestre Hunyvers continue d’évoluer dans un environnement porteur, marqué par des tendances structurellement favorables à la demande, tant dans les VDL que dans le nautisme. À l’issue de ce premier semestre témoignant de la poursuite d’une dynamique positive, la Société prévoit toujours d’afficher une nouvelle croissance de son activité sur l’ensemble de l’exercice en cours. Au niveau de la rentabilité, Hunyvers s’attend à un impact négatif, sur le premier semestre de l’exercice, de l’évolution du mix produits en faveur des véhicules neufs conjuguée à la baisse temporaire de l’activité services. Le taux de marge brute est ainsi attendu en retrait sur la période. Cette évolution ne devrait pas perdurer au-delà de la fin de l’exercice, horizon auquel la Société prévoit une quasi-normalisation du niveau de ses stocks de véhicules neufs. Hunyvers confirme ainsi l’ensemble de ses objectifs financiers pour l’exercice 2024/25, à savoir un chiffre d’affaires supérieur à 170 M€ accompagné d’une marge d’exploitation de 6,5%. À PROPOS D’HUNYVERS Créé en 2006, Hunyvers est spécialisé dans le voyage en camping-cars et dans le tourisme itinérant. À travers chacune de ses succursales, le groupe accompagne ses clients dans l’organisation de voyages nomades. Il axe son travail sur le choix de produits de qualité, un service après-vente irréprochable et une présence transversale. Afin de répondre aux demandes variées de nos clients, le groupe a développé une large gamme de produits. Le groupe détient 15 concessions de camping-cars, distribuant plus de 45 marques, et 8 concessions de bateaux. Hunyvers est cotée sur Euronext Growth Paris depuis mars 2022 (code ISIN FR0014007LQ2 - Mnémonique : ALHUN). Pour plus d’informations, visiter : https://www.hunyvers.com/ CONTACTS Hunyvers Julien Toumieux, PDG Delphine Bex, DG Déléguée investisseurs@hunyvers.com Actifin Relations Investisseurs Marianne Py marianne.py@seitosei-actifin.fr Actifin Relations Presse Isabelle Dray isabelle.dray@seitosei-actifin.com [1] Hors intégration de Caravanes Cassegrain, Marine Plaisance et Groupe LBC Nautic Fichier PDF dépôt réglementaire



Document : Hunyvers publie son chiffre d’affaires du 1er semestre de l’exercice 2023 / 2024