Hunyvers est spécialisé dans la location et la vente de caravanes, de camping-cars et de bateaux professionnels et de plaisance neufs et d'occasion. Par ailleurs, la société propose des équipements et des pièces détachées, ainsi que des prestations de révision, de réparation, d'aménagement sur mesure, de pose d'accessoires et de services après -vente. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de véhicules de loisirs neufs (42,5%), ventes de véhicules de loisirs d'occasion (38,7%) et ventes de services (18,8%). A fin août 2023, Hunyvers dispose de 16 concessions implantées en France.

Secteur Produits de récréation