Hunyvers : négociations avec Marine Plaisance Service

Hunyvers annonce aujourd'hui être entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition de la société Marine Plaisance Service, un spécialiste de la vente de bateaux installé au coeur de la presqu'île de Lège-Cap Ferret (bassin d'Arcachon).



Cette opération, dont le closing définitif est attendu le 30 juin 2023, reste soumise à la satisfaction des conditions et procédures usuelles.



Cette acquisition serait la deuxième réalisée par Hunyvers dans le secteur du nautisme. Le rachat du groupe Nautic en septembre 2020 avait ainsi enrichi le périmètre de la Société de trois concessions de vente, location et gestion de bateaux de plaisance. Le chiffre d'affaires de l'activité Nautisme a ainsi représenté 3,7% du chiffre d'affaires total d'Hunyvers sur l'exercice 2021/2022 (9,7 % en intégrant la future acquisition).



Après cette opération, la Société continuera d'étudier de nouvelles opportunités de croissance externe dans le secteur du nautisme, avec la volonté de rester concentré sur le périmètre géographique de l'Atlantique centre-ouest.



