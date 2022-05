Hunyvers : une acquisition en Auvergne

Hunyvers annonce être entré en négociation exclusive pour l'acquisition de Martin Caravanes, société spécialisée dans la distribution de véhicules de loisirs située à Lempdes, à proximité de Clermont-Ferrand, au coeur de l'Auvergne.



Cette entreprise familiale compte dix salariés et a réalisé un chiffre d'affaires annuel de plus de sept millions d'euros au 31 décembre 2021. Son acquisition, immédiatement relutive, viendra compléter le maillage territorial de Hunyvers.



Une fois l'opération réalisée et l'intégration de la société qui devrait intervenir au plus tard fin juillet, Philippe Martins, l'actuel dirigeant de Martin Caravanes, intégrera Hunyvers où il participera au développement du groupe.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.