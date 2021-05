L'opérateur de bourse de crypto-monnaies Huobi lance une unité de capital-risque de 100 millions de dollars pour les transactions de type bolt-on et NFT. 13/05/2021 | 07:01 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires HONG KONG - L'opérateur d'échange de crypto-monnaies Huobi Group a lancé une branche d'investissement avec 100 millions de dollars à dépenser, mettant de côté une partie des liquidités spécifiquement pour les jetons non fongibles, la dernière tendance chaude, a déclaré la société jeudi. La récente flambée des prix du bitcoin et d'autres crypto-monnaies a alimenté une ruée mondiale de levées de fonds par les entreprises opérant dans le secteur, les sociétés de capital-risque traditionnelles et les opérateurs historiques de crypto-monnaies se livrant une concurrence féroce pour s'emparer des meilleures entreprises. La nouvelle unité est la dernière mesure prise par Huobi, la société mère de l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaies au monde, pour diversifier ses activités en dehors du commerce, après qu'une unité distincte, Huobi Tech, ait lancé des fonds liés aux crypto-monnaies pour les investisseurs institutionnels le mois dernier. Le fonds prévoit d'acquérir des sociétés de blockchain qui peuvent être intégrées aux activités existantes de Huobi, en effectuant des investissements de capital-risque à un stade précoce. Il comprend 10 millions de dollars spécifiquement destinés à investir dans les NFT et les places de marché qui les négocient. Les NFT, des actifs virtuels qui existent sur un ledger blockchain, ont explosé en popularité cette année. Cette semaine, Ebay a déclaré qu'il autoriserait la vente de NFT sur sa plateforme. "Ce que nous voyons sur le marché aujourd'hui n'est qu'une fraction de ce qui est réellement possible avec les NFT", a déclaré Lily Zhang, directrice financière de Huobi Group, qui dirigera la nouvelle unité Huobi Ventures.

© Zonebourse.com 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur HUOBI TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 07:01 L'opérateur de bourse de crypto-monnaies Huobi lance une unité de capital-ris..