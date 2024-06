Hurco Companies, Inc. est une entreprise internationale de technologie industrielle. L'entreprise conçoit, fabrique et vend des machines-outils informatisées (telles que des machines à commande numérique par ordinateur (CNC)), principalement des centres d'usinage verticaux (broyeurs) et des centres de tournage (tours), à des entreprises de l'industrie de la coupe des métaux par l'intermédiaire d'un réseau mondial de vente, de service et de distribution. Ses systèmes de contrôle informatique et ses logiciels sont principalement vendus en tant que composants intégraux de ses machines-outils informatisées. Elle fournit également des composants de machines-outils, des équipements et des solutions d'intégration de l'automatisation pour les ateliers, des options logicielles, des mises à niveau des commandes, des accessoires et des pièces de rechange pour ses produits, ainsi qu'un service à la clientèle, une formation et une assistance pour les applications. Son portefeuille de produits comprend trois marques de machines-outils à commande numérique, à savoir Hurco, Milltronics et Takumi. Elle a été la première à utiliser la technologie des microprocesseurs et des logiciels de programmation conversationnelle dans les machines-outils.

Secteur Machines et équipements industriels