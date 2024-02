Huron Consulting Group Inc. est une société de services professionnels. Les secteurs d'activité de la société comprennent les soins de santé, l'éducation et les services commerciaux. Le secteur des soins de santé s'adresse aux prestataires de soins aigus, y compris les systèmes de santé nationaux et régionaux, les systèmes de santé universitaires, les systèmes de santé communautaires, les hôpitaux publics, les hôpitaux pour enfants et les hôpitaux d'accès critique, ainsi qu'aux prestataires de soins non aigus, y compris les cabinets médicaux et les groupes médicaux, les payeurs et les prestataires de soins de longue durée ou de soins post-aigus. Le secteur de l'éducation dessert les collèges et universités publics et privés, les instituts de recherche et d'autres organisations liées à l'éducation. Le segment Commercial s'attache à servir les industries et les organisations confrontées à des disruptifs importants et à des changements réglementaires en les aidant à s'adapter à des environnements en évolution rapide et à accélérer la transformation de l'entreprise. Ses capacités numériques représentent ses services technologiques et analytiques, y compris les services gérés liés à la technologie et les produits logiciels fournis dans tous les secteurs.

Indices liés Russell 2000