Hurricane prend note du projet de Crystal Amber de retirer son PDG du conseil d'administration

(Alliance News) - L'investisseur activiste Crystal Amber Fund Ltd a demandé vendredi à l'assemblée générale de révoquer six administrateurs de Hurricane Energy PLC, dont les dirigeants et le président, et de nommer deux des siens.

Cela fait suite à une tentative de Hurricane de se faire racheter par le biais d'un processus de vente formel, dont la société a déclaré vendredi qu'il progressait bien. Elle a déclaré avoir demandé à tous les participants de soumettre leurs demandes avant le 7 janvier.

Hurricane Energy a pris note vendredi de la réunion demandée par Crystal, recommandant à ses actionnaires de ne prendre aucune mesure jusqu'à une communication ultérieure.

Le président du conseil d'administration de Hurricane, Philip Wolfe, qui fait partie des personnes que Crystal Amber cherche à écarter du conseil, a déclaré vendredi : "Compte tenu de l'excellente traction que nous constatons dans le FSP, que la société a commencé à explorer toutes les options pour les actionnaires et pour atteindre les objectifs de Crystal Amber, la décision d'émettre l'avis de réquisition à ce stade est tout simplement mystifiante. Nous notons que Crystal Amber est ouverte aux offres résultant du PSF. Nous encourageons les participants au PSF à soumettre des offres conformément au processus et nous nous réjouissons de pouvoir informer les actionnaires en temps voulu."

Crystal Amber souhaite nommer Tony Buckingham et Franco Castelli comme directeurs. Ils sont d'anciens dirigeants d'Albion Energy Ltd. Buckingham était directeur général d'Albion, Castelli était directeur général.

Crystal veut destituer le directeur général d'Hurricane, Antony Maris, le directeur financier, Richard Chaffe, et le président non exécutif, Philip Wolfe, ainsi que ses propres candidats, Juan Morera, David Craik, John Wright, ces deux derniers que Crystal Amber a réussi à nommer en juin 2021.

Crystal Amber est actionnaire de la société d'énergie depuis 2013, et l'année dernière, elle a réussi à évincer cinq administrateurs et à nommer deux des siens - David Craik et John Wright, qu'elle cherche maintenant à écarter.

Entre-temps, la semaine dernière, lundi, Hurricane a déclaré qu'elle avait l'intention de rembourser un capital allant jusqu'à 70 millions USD aux actionnaires au cours du premier trimestre de 2023, ce qu'elle prévoit de voter lors d'une assemblée générale le 11 janvier. Le fonds Crystal Amber a déclaré vendredi que le remboursement de capital nécessiterait l'approbation de la Haute Cour de justice d'Angleterre et du Pays de Galles.

En novembre, Hurricane Energy a lancé un processus de vente formel et a déclaré que dans le cas où cela n'aboutirait pas à une transaction, la société commencerait le programme de remboursement du capital. À l'époque, elle avait déclaré avoir reçu "de multiples manifestations d'intérêt de la part de contreparties crédibles".

Début novembre, Hurricane a déclaré : "D'autres distributions d'un montant total de 110 millions USD pourraient être effectuées en 2023 et 2024 au total, avec une distribution finale d'un montant maximal de 30 millions USD en 2025, après l'arrêt de la production des opérations de Lancaster." La société a cessé la production à Lancaster en septembre.

Les actions de Hurricane Energy ont augmenté de 1,0% à 7,68 pence chacune vendredi matin à Londres, tandis que les actions de Crystal Amber Fund étaient en hausse de 0,3% à 97,75 pence chacune.

