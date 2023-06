La Cour britannique approuve le rachat de Hurricane Energy par Prax

(Alliance News) - Hurricane Energy PLC a déclaré mercredi que son acquisition par Prax Exploration & Production PLC a été approuvée par la Haute Cour du Royaume-Uni.

Les actions de la société d'exploration pétrolière basée dans le Surrey, en Angleterre, ont clôturé en hausse de 4,9 % à 7,79 pence chacune à Londres mercredi après-midi.

Prax, également basée dans le Surrey, est une filiale de State Oil Ltd, qui est la société holding de Prax Group. Ce dernier est un conglomérat de raffinage, de stockage, de distribution et de vente de pétrole brut, de produits pétroliers et de biocarburants.

En mars, Hurricane Energy a accepté d'être rachetée par Prax pour un montant d'environ 249 millions de livres sterling. Elle avait entamé un processus de vente formel en novembre.

Mercredi, Hurricane Energy a déclaré que son acquisition avait été approuvée par le tribunal.

Les transactions sur les actions de la société seront suspendues jeudi.

Dentons UK & Middle East LLP fournit des conseils juridiques à Hurricane. Pinsent Masons LLP fournit des conseils juridiques à Prax.

Par Sophie Rose ; journaliste à Alliance News

