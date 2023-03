Le producteur de pétrole britannique Hurricane Energy progresse grâce à un accord d'acquisition avec Prax

L'offre de 12,5 pence par action, y compris un produit ferme de 4,5 pence par action d'une valeur d'environ 83 millions de livres, représente une prime de 84 % par rapport au cours de clôture de l'action Hurricane le 1er novembre, dernier jour de cotation avant l'annonce officielle du processus de vente, ont indiqué les entreprises dans un communiqué commun.

Outre le produit ferme, chaque actionnaire de Hurricane aura droit à un dividende supplémentaire - sous la forme d'un versement spécial déclaré avant la date d'entrée en vigueur du plan - d'un montant maximal de 1,87 pence par action en espèces, et à une unité de contrepartie différée d'un montant maximal de 6,48 pence par action en espèces.

L'action Hurricane a atteint un sommet intrajournalier de 9 pence, son plus haut niveau en près de six mois, et les actions se négociaient 6,3 % plus haut à 7,30 pence à 1028 GMT.

L'acquisition aidera Prax, une unité de State Oil Ltd, à respecter son engagement de développer une importante activité en amont dans la mer du Nord.

Les administrateurs de Hurricane ont l'intention de recommander à l'unanimité aux actionnaires de voter en faveur de la transaction, a déclaré la société.

En novembre, Hurricane s'est mise en vente après avoir reçu une proposition de rachat qu'elle a rejetée parce qu'elle la jugeait trop basse. En décembre, son principal actionnaire, Crystal Amber Fund, a demandé un vote sur la révocation de la direction de l'entreprise.

Le mois dernier, les actionnaires de Capricorn Energy, société pétrolière et gazière cotée à Londres, ont voté en faveur des six nouveaux administrateurs proposés par l'activiste Palliser, après s'être révoltés avec succès contre les projets de fusion avec le producteur de gaz israélien NewMed Energy.

(1 $ = 0,8284 livre)