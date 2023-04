Prax Exploration & Production déclare qu'elle ne lèvera pas l'offre d'achat de Hurricane Energy

(Alliance News) - Le prétendant de Hurricane Energy PLC a déclaré lundi qu'il ne lèverait pas son offre de rachat, qui a reçu l'aval des actionnaires Crystal Amber Fund Ltd et Kerogen Capital, ainsi que des conseillers indépendants en matière de procuration.

Le mois dernier, Hurricane Energy a accepté d'être rachetée par Prax Exploration & Production PLC. La société d'exploration pétrolière basée dans le Surrey, en Angleterre, a déclaré que l'opération valorisait l'entreprise à 12,50 pence par action, soit 249 millions de livres sterling au total.

Les actions de Hurricane Energy ont augmenté de 0,5 % à 7,50 pence chacune à Londres lundi, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 149,6 millions de livres sterling.

Prax, également basée dans le Surrey, est une filiale de State Oil Ltd, qui est la société holding de Prax Group. Ce dernier est un conglomérat de raffinage, de stockage, de distribution et de vente de pétrole brut, de produits pétroliers et de biocarburants.

Prax a déclaré lundi que son offre était "complète et équitable" et qu'elle ne serait pas levée.

Institutional Shareholder Services et Glass, Lewis & Co, "principales sociétés indépendantes de conseil en matière de procuration", ont appelé leurs actionnaires institutionnels abonnés à soutenir l'opération.

En outre, l'offre de Prax a reçu le soutien de Crystal Amber, un investisseur coté à Londres, et de Kerogen, une société de capital-investissement.

Crystal Amber détient un peu moins de 29 % des actions d'Hurricane, et Kerogen un peu moins de 16 %. L'offre de PRax est soutenue par près de 45 % des actionnaires de Hurricane.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

