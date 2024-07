Husqvarna AB est une société basée en Suède qui se consacre au développement, à la fabrication et à la commercialisation de produits motorisés pour l'extérieur, de produits d'arrosage grand public, d'équipements de coupe et d'outils diamantés pour les industries de la construction et de la pierre. La gamme de produits de la société comprend des tondeuses à gazon robotisées, des tracteurs de jardin, des tronçonneuses et des débroussailleuses. Les activités de la société sont divisées en trois secteurs : le secteur Europe et Asie/Pacifique vend des produits pour la forêt, les parcs et le jardin aux détaillants et aux revendeurs en Europe et en Asie/Pacifique ; le secteur Amériques vend des produits pour la forêt, les parcs et le jardin aux détaillants et aux revendeurs sur les continents américains, et le secteur Construction vend des produits de construction légère pour la coupe, le forage, le polissage et la démolition de matériaux durs. Les filiales de la société comprennent, entre autres, Husqvarna Australia Pty. Limited, Husqvarna Finance Belgium SA, Husqvarna Belgium SA et Koubachi AG.