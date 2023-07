HUSQVARNA : Une demande incertaine

Husqvarna AB est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements de jardinage et d'entretien des forêts. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - équipements de sylviculture et de jardinage (85%) : tronçonneuses, découpeuses, motoculteurs, débroussailleuses forestières, tondeuses à conducteur marchant, tronçonneuses-élagueuses sur perche, etc. ; marques Husqvarna, Jonsered, Zenoah, Dixon, Bluebird et Yazoo/Kees), tondeuses à gazon, tracteurs de pelouse, tronçonneuses, taille-haies, souffleurs, fraises à neige, etc. (marques Husqvarna, Poulan, Weed Eater, Flymo, Partner, Mc Culloch et Gardena) ; - matériels de construction (15%) : matériels de découpe et outils diamantés de construction (disques, scies, câbles de découpe, etc. ; marques Husqvarna et Diamant Boart). La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (4,2%), Allemagne (14%), France (5,8%), Europe (27,6%), Etats-Unis (32,8%), Asie-Pacifique (8,5%), Amérique latine (3,2%), Canada (3%) et autres (0,9%).