Depuis le début du printemps, les beaux jours sont l'occasion de s'adonner aux travaux de jardinage. Désherber, tondre, élaguer, planter, arroser ou encore récolter sont autant de tâches qui nécessitent de bons outils. Nous analysons aujourd'hui le groupe suédois Husqvarna, présent sur toute la chaîne de valeur qui va des simples outils de jardinage aux appareils mécaniques en passant par une branche plus surprenante...

Husqvarna figure parmi les leaders mondiaux des produits de jardinage et d’entretien des forêts. La marque qui porte le nom de la société est très reconnue dans le monde pour sa qualité et sa solidité. Et c’est un avantage indéniable car pour ce type de produits, les professionnels et les particuliers cherchent le matériel le plus résistant possible qu'ils pourront utiliser sur une très longue période.

Husqvarna réalise la majeure partie de son chiffre d’affaires (62%) grâce à sa division forêts et jardins. L’entreprise est le leader mondial des tondeuses robotisées et numéro deux mondial sur les produits portatifs comme les tronçonneuses, les coupe-bordures ou souffleuses de feuilles. La division des outils pour le jardin totalise 15% des ventes et est la plus rentable avec une marge opérationnelle de 14,5%. On y retrouve notamment des systèmes d’arrosage et des outils comme les sécateurs, les cisailles, les outils de creusage, les haches, etc.

Enfin, les outils de construction représentent pour 15% des ventes et permettent au groupe de toucher à un autre marché. Husqvarna commercialise des ponceuses de sol, des outils diamantés, des fraises mécaniques, des équipements de compactage léger, des robots de démolition, etc.

Niveau géographique, c’est en Europe que l’entreprise tire son épingle du jeu puisque 57% des ventes sont réalisées sur le Vieux Continent. L’Amérique du Nord représente tout de même presque un tiers des revenus (29%), tandis que 14% du total est réalisé dans le reste du monde. La forte présence du groupe dans l’hémisphère nord fait que la saisonnalité à un impact significatif sur Husqvarna. En effet, c’est à cette période que sont réalisés la majeure partie des ventes, surtout pour ce qui est de la gamme jardinage et forêts puisque c’est au printemps et en été que les conditions météorologiques sont optimales.

Parmi ses nombreux produits, Husqvarna est le leader mondial des tondeuses robotisées (source : Husqvarna)

Financièrement parlant, l’entreprise qui emploie 14 000 salariés a vécu une belle évolution. Le chiffre d’affaires a progressé de 80% depuis 2013, passant de 30,3 Mds SEK à 54 Mds SEK. Coté rentabilité, la progression est aussi notable avec une amélioration de la marge nette notable, hormis pour ce qui fut des exercices 2018 et 2022. Alors, avec ces bons éléments, pourquoi le titre affiche une perte de plus de 33% par rapport aux sommets atteints fin décembre 2021 ? On peut noter deux raisons principales. Tout d’abord, les prévisions des analystes pour les trois prochaines exercices montrent un ralentissement de la croissance. Deuxièmement, l’exercice 2022 a été marqué par plusieurs acquisitions, dont l’américain Orbit Irrigation pour 480 M$. Cette société est spécialisée dans les systèmes d’arrosage intelligents. Résultat, la dette a doublé et représente près de 3 fois l’EBITDA. Il s’agit d’un niveau encore maîtrisable, d’autant plus que l’entreprise prévoit de rapidement faire baisser son levier. Néanmoins, le marché a jugé l’acquisition chère.

Du côté des bonnes nouvelles, Bosch s’est porté acquéreur de 12% du suédois, devenant ainsi le premier actionnaire de la société. L’objectif principal pour l’allemand étant de renforcer l’alliance en matière de batteries entre Husqvarna et Flymo, sa marque phare dans le jardinage. Le ralentissement de la croissance est déjà inclus dans le cours actuel et à ce propos, la valorisation est bien faible par rapport à l’historique de la société. Enfin, les diverses acquisitions, et notamment Orbit Irrigation vont permettre au groupe de renforcer ses positions déjà solides sur les segments où il est le plus présent.

Husqvarna est une entreprise qui dispose de positions solides. En effet, elle est souvent leader mondial ou second sur ses marchés de référence. La réputation du suédois n’est plus à faire. Néanmoins les perspectives et l’acquisition jugée chère ont refroidi le marché. Pourtant sur le long terme, le potentiel est toujours bien présent avec notamment une amélioration possible de la rentabilité.

La rentabilité s’est considérablement améliorée au fil du temps (source : Husqvarna)