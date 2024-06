Hut 8 Corp. est une société d'exploitation de données. La société est un opérateur verticalement intégré d'infrastructures énergétiques à grande échelle et un mineur de bitcoins. La société acquiert, conçoit, construit, gère et exploite des centres de données qui alimentent des charges de travail à forte intensité de calcul, telles que le minage de bitcoins, le calcul à haute performance et l'intelligence artificielle (IA). La société opère à travers quatre secteurs d'activité : Digital Assets Mining, Managed Services, High Performance Computing-Colocation and Cloud, et Other. Son portefeuille d'infrastructures comprend environ dix-huit sites : neuf sites de minage de bitcoins, d'hébergement et de services gérés en Alberta, à New York, au Nebraska et au Texas, cinq centres de données de calcul à haute performance en Colombie-Britannique et en Ontario, et quatre actifs de production d'énergie en Ontario. Son activité de services gérés offre aux partenaires institutionnels, tels que les propriétaires de sites d'extraction d'actifs numériques, les gouvernements et les développeurs de centres de données, un modèle de partenariat de bout en bout pour le développement de l'infrastructure énergétique.