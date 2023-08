Hut 8 Mining Corp. est une entreprise technologique. La société et ses filiales se consacrent principalement à l'exploitation minière d'actifs numériques. Elle se concentre sur l'utilisation d'équipements spécialisés pour résoudre des problèmes de calcul afin de valider des transactions sur différentes blockchains et recevoir des bitcoins en échange de services. La société exploite des installations de centres de données en nuage et en colocation au Canada, ciblant les entreprises à la recherche de services informatiques. Elle propose un modèle de calcul hybride qui sert à la fois l'industrie traditionnelle du Web 2.0 et les secteurs naissants de l'informatique des actifs numériques, notamment, le Web 3.0, les applications basées sur les blockchains et les jeux dans l'économie numérique. Elle possède 2 sites d'exploitation d'actifs numériques situés dans le sud de l'Alberta et un troisième site à North Bay, en Ontario, tous situés au Canada. Son activité de centre de données comprend plus de 36 000 pieds carrés d'espace de centre de données géo-diversifié, alimenté par des sources d'énergie renouvelables. Elle propose également l'accès et la maintenance de nœuds partagés et dédiés.