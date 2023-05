Hutchmed China célèbre l'examen de la FDA et annonce de nouvelles données à la réunion de l'ASCO

(Alliance News) - Hutchmed China Ltd a célébré vendredi l'examen prioritaire accordé par la FDA américaine à son médicament contre le cancer, le fruquintinib, et a promis de présenter de nouvelles données pour ce médicament et deux autres thérapies lors de la réunion de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) qui se tiendra le mois prochain.

Hutchmed est une société basée à Hong Kong qui développe des traitements contre le cancer et les maladies immunologiques. Elle a conclu un partenariat avec Takeda Pharmaceutical Co Ltd, une société de fabrication de médicaments basée à Tokyo, pour la poursuite du développement et de la commercialisation du fruquintinib.

La Food & Drug Administration des États-Unis a accordé un examen prioritaire à une nouvelle demande de médicament pour le fruquintinib, un inhibiteur de trois récepteurs du facteur de croissance de l'endothélium vasculaire, chez les adultes atteints d'un cancer colorectal métastatique déjà traité.

Hutchmed a déclaré que ce médicament, s'il est approuvé, sera le premier et le seul inhibiteur des trois récepteurs approuvé pour cette pathologie aux États-Unis.

La demande d'autorisation de mise sur le marché inclut les résultats de l'essai clinique de phase 3 Fresco-2 mené aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Australie, et de l'essai Fresco mené en Chine. Hutchmed a déclaré que l'essai Fresco-2 a montré "une amélioration significative et cliniquement significative" des taux de survie globale et de survie sans progression chez les patients ayant reçu le fruquintinib par rapport à ceux ayant reçu un placebo. Le fruquintinib est approuvé en Chine sur la base des résultats de l'étude Fresco.

"Le bénéfice clinique du fruquintinib a été confirmé de multiples façons, depuis les études cliniques mondiales jusqu'à la commercialisation en Chine", a déclaré Michael Shi, directeur médical et directeur de la recherche et du développement de Hutchmed.

"L'acceptation d'aujourd'hui marque une avancée significative vers l'objectif de fournir aux patients atteints d'un cancer colorectal métastatique déjà traité une option thérapeutique indispensable, compte tenu des options thérapeutiques limitées actuellement disponibles pour les patients. Cela soutient également notre vision continue de concevoir et de développer des molécules différenciées qui aident les patients ayant de grands besoins non satisfaits à l'échelle mondiale."

Hutchmed a également annoncé vendredi que des données cliniques nouvelles et actualisées seront présentées lors de la réunion annuelle de l'ASCO qui se tiendra du 2 au 6 juin à Chicago et en ligne. Ces données concernent le fruquintinib ainsi que le surufatinib et le HMPL-453, deux autres thérapies anticancéreuses expérimentales développées par Hutchmed. Elles comprendront de nouvelles analyses de l'étude Fresco-2.

Les actions de Hutchmed étaient en hausse de 4,6 % à 215,00 pence à Londres vendredi.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

