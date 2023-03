Hutchmed China conclut un accord de licence global avec Takeda pour le fruquintinib

(Alliance News) - Hutchmed China Ltd a déclaré mardi avoir conclu un accord de licence avec une filiale du fabricant de médicaments Takeda Pharmaceutical Co Ltd, basé à Tokyo, pour le fruquintinib.

Les actions de Hutchmed China ont augmenté de 6,2% à 236,38 pence chacune à Londres mardi après-midi. L'action de Takeda Pharmaceutical a clôturé en baisse de 0,3 % à 4 280,00 yens l'unité mardi à Tokyo.

Hutchmed China est une entreprise de Hong Kong spécialisée dans le traitement du cancer et des maladies immunologiques.

Hutchmed a déclaré qu'elle recevrait 400 millions de dollars dans le cadre de l'accord et qu'elle recevrait jusqu'à 730 millions de dollars de paiements supplémentaires, en fonction des performances du fruquintinib. L'entreprise a ajouté qu'elle s'attendait à ce que les demandes d'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis, en Europe et au Japon soient achevées en 2023, la soumission en continu à la Food & Drug Administration américaine ayant débuté en décembre de l'année dernière.

Selon l'accord, Takeda est "responsable du développement, de la commercialisation et de la fabrication du fruquintinib dans tous les territoires inclus dans le monde, à l'exception de la Chine continentale, de Hong Kong et de Macao, où il est commercialisé par Hutchmed".

Le fruquintinib est un inhibiteur des récepteurs du facteur de croissance de l'endothélium vasculaire et a obtenu des résultats positifs lors d'un essai sur le cancer colorectal métastatique réfractaire. Selon Hutchmed, le cancer colorectal est le troisième cancer le plus répandu dans le monde, associé à plus de 935 000 décès en 2020.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.