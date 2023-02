Hutchmed achève le recrutement de patients pour un essai de thérapie contre le cancer

(Alliance News) - Hutchmed (China) Ltd a déclaré lundi avoir terminé le recrutement des patients pour l'essai d'enregistrement de phase 2 de l'amdizalisib, sa monothérapie orale à prise unique quotidienne chez les patients atteints de lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire.

Hutchmed est une société biopharmaceutique de Hong Kong en phase de commercialisation.

L'essai est une étude conçue pour tester l'efficacité et la sécurité de l'amdizalisib, chez les patients atteints de lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire, qui est un sous-type de lymphome non hodgkinien. Elle est menée dans plus de 35 sites en Chine.

Hutchmed prévoit de communiquer les premiers résultats sur les patients au cours du second semestre 2023, puis de soumettre les résultats pour présentation à une conférence médicale appropriée.

Si les résultats sont positifs, la société prévoit de demander l'autorisation de mise sur le marché de l'amdizalisib auprès de l'Administration nationale chinoise des produits médicaux.

Lundi matin à Londres, les actions de Hutchmed se négociaient à 273,50 pence chacune, soit une hausse de 2,8 %.

