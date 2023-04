Hutchmed obtient l'approbation de la Chine pour sa demande d'autorisation de mise sur le marché du fruquintinib

(Alliance News) - Hutchmed (China) Ltd a déclaré mardi que l'Administration nationale chinoise des produits médicaux avait accepté sa demande de nouveau médicament pour le fruquintinib en association avec le paclitaxel.

Le développeur de traitements contre le cancer et les maladies immunologiques, basé à Hong Kong, a déclaré que l'association médicamenteuse était destinée au traitement de deuxième intention de l'adénocarcinome gastrique ou gastro-œsophagien avancé en Chine.

La demande d'autorisation de mise sur le marché est étayée par les données de l'étude Frutiga, une étude de phase 3 randomisée, en double aveugle, réalisée en Chine pour évaluer le fruquintinib associé au paclitaxel par rapport au paclitaxel en monothérapie dans le traitement de deuxième intention du cancer gastrique avancé.

Hutchmed a déclaré que le fruquintinib a été approuvé sous le nom de marque Elunate et qu'il est inclus dans la liste nationale chinoise des médicaments remboursables.

Hutchmed commercialisera le fruquintinib en Chine en partenariat avec Eli Lilly & Co.

Le mois dernier, Hutchmed et Takeda Pharmaceutical Co Ltd ont finalisé un accord de licence exclusive pour poursuivre le développement, la commercialisation et la fabrication du fruquintinib à l'échelle mondiale, en dehors de la Chine.

"L'acceptation par le NMPA de notre NDA pour le fruquintinib est une étape positive pour répondre à l'important besoin médical non satisfait des patients atteints de cancer gastrique. Le cancer gastrique est l'un des cancers les plus répandus dans le monde, avec les taux d'incidence et de mortalité les plus élevés dans les populations asiatiques. La Chine représente à elle seule plus de 40 % de tous les nouveaux cas de cancer gastrique dans le monde", a déclaré Michael Shi, directeur de la recherche et du développement et médecin en chef de Hutchmed.

"Malgré les progrès récents dans le traitement de première intention, il existe peu de traitements disponibles pour les patients dont la maladie a progressé après le traitement initial. Le fruquintinib a démontré un bénéfice clinique significatif pour les patients dans l'étude de phase 3 Frutiga, et nous sommes enthousiasmés par la possibilité de fournir une nouvelle option thérapeutique orale potentielle pour les patients en Chine."

Au début du mois, Hutchmed a déclaré qu'elle allait commencer les inscriptions à la phase d'enregistrement pour deux de ses traitements prospectifs à l'étude, le HMPL-453 et le savolitinib.

Cette annonce a été faite après avoir convenu avec l'APMN de Chine de lancer l'enregistrement de l'essai de phase 2 en cours sur le HMPL-453 pour les patients atteints de cholangiocarcinome intrahépatique avec fusion des récepteurs 2 du facteur de croissance des fibroblastes.

Si les résultats sont positifs, les données de la phase d'enregistrement pourront être utilisées pour soutenir une future demande d'autorisation de mise sur le marché. Le premier patient recevra sa première dose en mars 2023.

Les actions de Hutchmed ont augmenté de 1,6 % à 280,00 pence chacune à Londres mardi matin.

