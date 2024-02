HUTCHMED China Ltd, anciennement Hutchison China Meditech Ltd, est une société holding d'investissement dont l'activité principale est la fabrication et la vente de médicaments. Avec ses filiales, la société exerce ses activités dans deux secteurs. Le segment Oncologie et Immunologie est engagé dans la découverte, le développement et la commercialisation de thérapies ciblées et d'immunothérapies pour le traitement du cancer et des maladies immunologiques, y compris les activités de recherche et de développement couvrant la découverte de médicaments, le développement, la fabrication et les fonctions réglementaires ainsi que les activités administratives pour soutenir les opérations de recherche et de développement, couvrant également la vente, le marketing, la fabrication et la distribution de médicaments développés à partir des activités de recherche et de développement. Le secteur Autres entreprises est impliqué dans d'autres activités commerciales, notamment la vente, le marketing, la fabrication et la distribution d'autres médicaments sur ordonnance et de produits pharmaceutiques en vente libre, ainsi que de produits de santé grand public.

Secteur Produits pharmaceutiques