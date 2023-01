Hutchmed signe un accord de licence de médicament avec Takeda pour des ventes hors de Chine

(Alliance News) - Hutchmed (China) Ltd a déclaré lundi avoir signé un accord de licence avec Takeda Pharmaceutical Co Ltd pour que la société japonaise commercialise le principal médicament anticancéreux de Hutchmed en dehors de la Chine.

Hutchmed, basé à Hong Kong, a déclaré que Takeda, basé à Tokyo, aura le droit exclusif de développer, commercialiser et fabriquer le fruquintinib en dehors de la Chine continentale, de Hong Kong et de Macao, où il continuera d'être commercialisé par Hutchmed.

Le fruquintinib est un inhibiteur des récepteurs du facteur de croissance endothélial vasculaire et a obtenu des résultats positifs lors d'un essai sur le cancer colorectal métastatique réfractaire. Le CCR est le troisième cancer le plus répandu dans le monde, selon Hutchmed, associé à plus de 935 000 décès en 2020.

Hutchmed recevra 400 millions USD de Takeda à la conclusion de l'accord. Elle recevra également jusqu'à 730 millions USD en paiements d'étape potentiels, ainsi que des redevances sur les ventes nettes.

Elle a déclaré que les demandes d'autorisation de mise sur le marché du fruquintinib aux États-Unis, en Europe et au Japon devraient être complétées cette année.

"Pour Hutchmed, cette transaction est conforme à notre virage stratégique que nous avons annoncé en novembre 2022 pour accélérer notre chemin vers la rentabilité", a déclaré Weiguo Su, directeur général et directeur scientifique.

"Nous avons déclaré que nous nous concentrerions sur les médicaments innovants de notre pipeline, tels que le fruquintinib et d'autres, qui sont les plus susceptibles de générer une valeur à court terme, et que nous serions intransigeants dans notre engagement à apporter nos médicaments aux patients du monde entier."

Ajouté Teresa Bitetti, présidente de l'unité commerciale mondiale d'oncologie chez Takeda : "Le fruquintinib a le potentiel de changer le paysage thérapeutique pour les patients atteints de CCR métastatique réfractaire qui ont besoin d'options thérapeutiques supplémentaires."

Les actions de Hutchmed étaient en hausse de 6,2% à 303,10 pence à Londres tôt lundi. Takeda a clôturé en hausse de 0,7% à 4 199,00 JPY à Tokyo.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.