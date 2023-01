MISES À JOUR COMMERCIALES : Galileo confirme une zone aurifère ; Spectral salue les résultats

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et non rapportées séparément par Alliance News :

Hutchmed China Ltd - société biopharmaceutique basée à Hong Kong - Déclare que le médicament Orpathys a été inclus dans la liste nationale mise à jour des médicaments remboursables en Chine, à la suite de négociations avec l'Administration nationale chinoise de la sécurité des soins de santé. Il a été inclus pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique chez les patients adultes présentant des altérations de l'exon 14 de MET qui ont progressé après une chimiothérapie à base de platine ou qui ne peuvent pas la tolérer. Il prendra effet à partir du 1er mars.

Firering Strategic Minerals PLC - exploitant du double projet de lithium-tantale Atex en Côte d'Ivoire - Début du programme d'échantillonnage du sol à grande échelle de la phase II au projet de lithium-tantale Alex en Côte d'Ivoire. Identifie deux nouvelles zones de pegmatite, une de chaque côté de la grève principale. Prélève 993 échantillons de sol sur un total prévu de 2 491 échantillons. "Après l'achèvement réussi de notre programme de forage au diamant de la phase I et le partenariat avec Ricca pour la prochaine phase d'exploration, je suis heureux d'annoncer que la phase II de notre programme d'échantillonnage du sol prévu a commencé le 9 janvier 2023", déclare le directeur général Yuval Cohen. "Les deux nouvelles zones de pegmatite découvertes et cartographiées lors de l'échantillonnage du sol sont particulièrement encourageantes. Sur la base des progrès actuels, nous pensons que notre programme d'échantillonnage du sol sera terminé plus tôt que prévu. Je suis impatient de recevoir les résultats et d'informer le marché en temps voulu."

Galileo Resources PLC - société minière axée sur les États-Unis et l'Afrique - Achève neuf trous de forage au diamant coudés sur le prospect d'affleurement de Shinganda, totalisant 1 227,2 mètres. Confirme une zone de gossan minéralisée en cuivre-or supergène contenant de la malachite, de la chalcocite, du cuivre natif et une minéralisation aurifère associée. "La perspective de Shinganda démontre un potentiel significatif en tant que projet d'exploration de cuivre-or, avec des largeurs d'intersection très encourageantes provenant du forage à ce jour. Nous continuons à effectuer des sondages et des tranchées sur d'autres cibles à proximité pour démontrer un potentiel supplémentaire dans la zone de licence, alors que nous poursuivons notre objectif de tester par forage plusieurs de ces cibles au cours du premier semestre de 2023. Les résultats obtenus à ce jour montrent que la zone est très prometteuse, et nous sommes impatients de mener à bien la prochaine phase de travaux et d'en rendre compte", déclare Colin Bird, PDG et président du conseil d'administration.

Westminster Group PLC - fournisseur londonien de services de sécurité pour les lieux sensibles tels que les ports, les aéroports et les bâtiments commerciaux - déclare qu'il se félicite du changement de gestion de l'aéroport de Freetown, en Sierra Leone, au profit de SUMMA Airport Ltd. "C'est une période passionnante pour l'aéroport et le pays, car le gouvernement de la Sierra Leone poursuit son programme de croissance et d'expansion. Nous sommes impatients de travailler avec Summa en tant que nouveaux gestionnaires de l'aéroport et nous continuerons à fournir des opérations de sécurité aéroportuaire de classe mondiale au pays", déclare la société.

Spectral MD Holdings Ltd - société d'analyse prédictive pour le traitement des plaies basée à Londres et Dallas, Texas - Déclare que les résultats intermédiaires de son étude clinique sur l'ulcère du pied diabétique lancée en juin 2022 ont été positifs. L'étude sur l'ulcère du pied diabétique se déroule actuellement sur cinq sites cliniques aux États-Unis. Ajoute que la précision diagnostique de son système d'imagerie des plaies DeepView, calculée dans l'analyse intermédiaire, s'est améliorée de cinq points de pourcentage pour atteindre 86 % le premier jour de la prédiction d'une réduction de 50 % de la taille de l'ulcère du pied diabétique d'ici la quatrième semaine.

