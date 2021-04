HUYA Inc. : 86Research revoit son opinion à la hausse

Données financières CNY USD EUR CA 2020 11 006 M 1 695 M 1 406 M Résultat net 2020 824 M 127 M 105 M Tréso. nette 2020 7 462 M 1 149 M 953 M PER 2020 32,9x Rendement 2020 - Capitalisation 27 190 M 4 189 M 3 473 M VE / CA 2020 1,79x VE / CA 2021 1,39x Nbr Employés 1 864 Flottant 20,9% Graphique HUYA INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique HUYA INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 14 Objectif de cours Moyen 164,70 CNY Dernier Cours de Cloture 115,29 CNY Ecart / Objectif Haut 92,9% Ecart / Objectif Moyen 42,9% Ecart / Objectif Bas -3,71% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Rong jie Dong Chief Executive Officer & Director Xiao Zheng Liu Chief Financial Officer Ling Dong Huang Chairman Li Gao Lai Chief Technology Officer Hong Qiang Zhao Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) HUYA INC. -10.89% 4 189 TENCENT HOLDINGS LIMITED 10.11% 762 222 NETFLIX, INC. -5.91% 225 336 PROSUS N.V. 5.00% 179 806 UBER TECHNOLOGIES, INC. 10.35% 104 732 AIRBNB, INC. 16.29% 102 295