HVIVO signe un contrat en Asie-Pacifique pour tester un candidat vaccin contre le VRS

(Alliance News) - La société hVIVO PLC a déclaré mercredi avoir signé un contrat de 5,2 millions de livres sterling avec une "société de biotechnologie mondiale" dont le siège se trouve en Asie-Pacifique, afin de tester son candidat vaccin contre le virus respiratoire syncytial.

Les actions de hVIVO étaient en hausse de 8,6% à 12,70 pence mercredi matin à Londres.

L'organisation de recherche sous contrat basée à Londres, anciennement connue sous le nom d'Open Orphan PLC, a déclaré que la société anonyme utilisera le modèle d'étude de défi humain du virus respiratoire syncytial de hVIVO pour les tests.

L'essai de provocation humaine de phase 2a en double aveugle contre placebo aura lieu dans les installations de quarantaine spécialisées de hVIVO à Londres, et l'essai évaluera la sécurité, l'immunogénicité et l'efficacité du candidat vaccin du client contre l'infection.

L'étude devrait commencer dans la seconde moitié de 2023, et les revenus seront comptabilisés à travers 2023 et 2024. Dans le cadre de l'étude, hVIVO a déclaré qu'il recrutera des volontaires "sains" via son bras de recrutement de volontaires FluCamp.

Il s'agit du premier contrat d'essai de provocation humaine que hVIVO a signé avec un client dans la région Asie-Pacifique depuis plus de dix ans, et la société a déclaré qu'il s'agit d'une zone de croissance pour hVIVO qui prévoit de diversifier sa base de clients et son carnet de commandes.

"L'APAC a été identifiée comme une région de croissance clé pour la société, et ce contrat est un indicateur encourageant que notre stratégie là-bas porte ses fruits. Je suis convaincu que les entreprises biopharmaceutiques de la région APAC reconnaîtront de plus en plus la valeur des essais sur l'homme et la réputation de hVIVO en tant que partenaire incontournable du marché", a déclaré Yamin "Mo" Khan, directeur général de hVIVO.

Andrew Catchpole, directeur scientifique de hVIVO, a ajouté : "Bien que le VRS ait peu de chances de provoquer une maladie grave chez les adultes en bonne santé, il peut être très virulent chez les enfants et les personnes âgées... Le modèle de défi humain hVIVO pour le VRS peut jouer un rôle essentiel dans la mise sur le marché plus rapide de ces traitements."

