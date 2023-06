L'implication de HVIVO dans l'approbation d'un médicament devrait stimuler l'intérêt

(Alliance News) - L'implication de hVIVO dans l'approbation du nouveau vaccin Abrysvo du géant pharmaceutique Pfizer devrait renforcer l'intérêt pour ses services, selon Liberum.

Mercredi, la Food & Drug Administration américaine a approuvé Abrysvo, le vaccin de Pfizer contre le virus respiratoire syncytial pour les adultes plus âgés, et les données de l'étude de provocation humaine produites par hVIVO ont joué un rôle déterminant dans cette approbation.

Elles ont également joué un rôle essentiel dans l'obtention par le vaccin de la désignation de thérapie révolutionnaire de la FDA, qui a permis d'accélérer le développement clinique et l'approbation d'environ 12 mois, ce qui signifie que le médicament de Pfizer a été approuvé moins d'un mois après le vaccin concurrent de GSK.

Les vaccins contre le VRS de Pfizer et de GSK sont prêts à s'affronter, les deux devant être lancés au troisième trimestre, avant la prochaine saison du VRS.

Liberum pense que l'approbation constitue une étape importante pour le domaine des études de provocation chez l'homme et a déclaré que "nous devrions voir de nouveaux vaccins contre le VRS entrer en développement et catalyser un intérêt plus large pour d'autres maladies infectieuses".

Le courtier a expliqué que "hVIVO est le seul fournisseur commercial d'études de provocation chez l'homme pour le VRS et que cette étape importante renforce l'intérêt pour les services de hVIVO".

Liberum estime que hVIVO est sa meilleure idée pour 2023 dans le secteur des soins de santé pour les petites et moyennes capitalisations et maintient une note d'achat et un prix cible inchangé de 26,30 pence.

Les actions de hVIVO ont clôturé en baisse de 3,2 % à 15,25 pence à Londres vendredi.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.