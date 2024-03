hVIVO plc est une CRO (Contract Research Organization) spécialisée en plein développement. Elle est leader mondial des tests de vaccins contre les maladies infectieuses et respiratoires s'appuyant sur les essais cliniques de déclenchement sur l'homme. Le groupe fournit des services de développement cliniques intégrés et rapides à une large base de fidèles clients ainsi qu'à une nouvelle clientèle grandissante, dont quatre des plus grandes sociétés biopharmaceutiques au monde. Les activités de services à croissance rapide du groupe comprennent : un portefeuille unique de plus de 10 modèles d'essais de déclenchement chez l'homme, destinés à tester une vaste gamme de produits contre les maladies infectieuses et respiratoires, la fabrication de premier plan d'agents de déclenchement, le développement spécialisé de médicaments et du conseil clinique offerts par sa filiale Venn Life Sciences, ainsi que des services de laboratoire fournis par sa filiale hLAB, comprenant des services de tests moléculaires et des tests de biomarqueurs virologiques et immunologiques. Le groupe propose des services supplémentaires liés aux essais pratiques cliniques tels que le recrutement de patients et des services d'essais cliniques sur site.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale