Hwa Weil Textiles (BD) PLC, anciennement Hwa Well Textiles (BD) Limited, est une entreprise textile orientée vers l'exportation qui produit et vend différents types de tissus et d'articles tricotés, teints et finis (polyester, coton, coton de valeur principale (CVC), mélanges, CD, molleton laminé/lié). Elle produit des tissus tricotés, teints et finis et les vend sur le seul marché international. Les produits de la société comprennent les tissus à côtes, T/R, T/C, Drop Needle, Terry, PK, Mesh, Interlock, Single Jersey, Laminating/Bonded Fleece, Mealange Fleece, Cotton/CVC Fleece, CD Fleece, Micro Fleece, et Polar Fleece. Ses tissus en polyester comprennent la laine polaire, la micro laine polaire, la laine polaire avec lycra, le jersey simple, l'interlock, la maille, le PK, le jersey simple avec lycra, le PK avec lycra, la laine polaire filée, la laine polaire bouclée et la laine polaire collée. Ses tissus en coton comprennent le molleton de coton, le molleton de coton avec lycra, l'éponge pour bébé, l'éponge française, l'éponge avec lycra et le jersey simple. Ses tissus CVC comprennent le tissu éponge pour bébé avec lycra.

Secteur Textiles et Cuirs