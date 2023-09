Hwaway Technology Corp Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la production et à la vente de ressorts. Les produits de la société comprennent principalement des ressorts de suspension, des ressorts de frein, des ressorts de soupape et des ressorts de forme spéciale, des barres stabilisatrices, etc. Les produits de la société sont principalement utilisés dans les voitures particulières, les véhicules à énergie nouvelle, les transports ferroviaires, les robots industriels et les machines agricoles. La société exerce ses activités principalement sur les marchés nationaux et étrangers.

Secteur Machines et équipements industriels