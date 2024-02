Hyatt Hotels Corporation est une société d'hôtellerie mondiale. Le portefeuille de propriétés de la société se compose d'hôtels et de centres de villégiature à service complet, d'hôtels à service sélectif, de centres de villégiature tout compris et d'autres propriétés, y compris des unités en multipropriété, des unités fractionnées et d'autres formes d'unités résidentielles, de vacances et de condominiums. Son offre comprend des marques de la Timeless Collection, notamment Park Hyatt, Grand Hyatt, Hyatt Regency, Hyatt, Hyatt Residence Club, Hyatt Place, Hyatt House et UrCove ; de la Boundless Collection, notamment Miraval, Alila, Andaz, Thompson Hotels, Hyatt Centric et Caption by Hyatt ; la Independent Collection, qui comprend The Unbound Collection by Hyatt, Destination by Hyatt et JdV by Hyatt ; et la Inclusive Collection, qui comprend Hyatt Ziva, Hyatt Zilara, Zoetry Wellness & Spa Resorts, Secrets Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas, Dreams Resorts & Spas, Hyatt Vivid Hotels & Resorts, Alua Hotels & Resorts et Sunscape Resorts & Spas.