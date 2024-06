Hyatt Hotels Corporation a annoncé l'expansion de la présence de la marque Hyatt à la Nouvelle-Orléans avec Maison Metier (anciennement Maison de la Luz) et The Barnett (anciennement Ace Hotel New Orleans), qui ont rejoint le portefeuille Hyatt en tant qu'hôtels affiliés. Les hôtels devraient rejoindre la Collection indépendante de Hyatt et participer au programme de fidélité World of Hyatt cette année. Les deux établissements appartiennent à The Domain Companies et sont gérés par HRI Hospitality.

Les marques de la Collection indépendante de Hyatt proposent des établissements uniques en leur genre qui se distinguent par leurs marques et leurs expériences, qu'il s'agisse d'hôtels historiques, de quartiers animés ou de lieux de retraite immersifs. Chaque établissement de marque indépendante enrichit l'expérience du voyageur moderne de manière unique et passionnante.

Situés sur Carondelet Street, à un pâté de maisons de la célèbre place Lafayette de la Nouvelle-Orléans, ces deux établissements offriront bientôt des expériences uniques, des hébergements élégants et une programmation audacieuse en matière de restauration et de boissons à la collection indépendante de marques Hyatt, qui propose des séjours enrichissants et authentiques au voyageur d'aujourd'hui.