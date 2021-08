Hyatt Hotels : s'apprête à racheter Apple Leisure Group, étendant ainsi la présence de sa marque mondiale dans le secteur des voyages d'agrément de luxe

L’acquisition va accélérer la transformation de Hyatt vers un modèle moins capitalistique (« asset-light ») et permettre à l’entreprise de prendre un engagement visant à vendre 2 milliards USD supplémentaires d’actifs hôteliers d’ici la fin 2024

Le rachat va doubler l’empreinte mondiale des complexes de villégiature, de Hyatt avec une croissance nette du nombre de chambres au cours des prochaines années, et une expansion mondiale des marques du portefeuille AMRTM Collection, comme Secrets®, Dreams® et Zoëtry®

Hyatt commentera la transaction lors d’une webdiffusion prévue le lundi 16 août à 7 h 30, heure avancée du Centre

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) a annoncé aujourd’hui que Hyatt avait conclu un accord définitif en vue d’acquérir Apple Leisure Group (ALG), un groupe de premier plan, spécialisé en services de gestion des complexes de villégiature de luxe, de voyages et d’hôtellerie, auprès des filiales de KKR et de KSL Capital Partners, LLC, pour la somme de 2,7 milliards USD en espèces. La transaction devrait être clôturée au quatrième trimestre 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

AMResorts®, la plateforme de gestion des marques de villégiature, d’ALG, fournit des services de gestion au plus grand portefeuille de complexes de villégiature de luxe tout compris, du continent américain, sous le portefeuille de marques AMRTM Collection, comprenant les fameuses marques Secrets® Resorts & Spa, Dreams® Resorts & Spas, Breathless® Resorts & Spas, et Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, ainsi que la marque en pleine croissance, Alua® Hotels & Resorts, qui prend de l’importance dans les destinations de loisirs européennes. L’acquisition porte également sur le programme d’adhésion d’ALG, Unlimited Vacation Club®, l’activité de distribution de voyages, ALG Vacations®, ainsi que sur des services de gestion des destinations et des actifs technologiques de voyage. À l’issue de la transaction, les activités d’ALG continueront d’être dirigées par l’actuel PDG d’ALG, Alejandro Reynal, ainsi que par l’équipe de direction actuelle d’ALG. M. Reynal deviendra membre de l’équipe de direction, de Hyatt et dépendra hiérarchiquement du chef de la direction de Hyatt, Mark Hoplamazian.

« Avec l’acquisition "asset-light" d’Apple Leisure Group, nous sommes ravis d’apporter à la famille Hyatt la plateforme indépendante de gestion des complexes de villégiature, dont elle avait fortement besoin », a confié Mark Hoplamazian, président et chef de la direction de Hyatt. « L’ajout des propriétés d’ALG va immédiatement doubler l’empreinte mondiale des complexes de villégiature de Hyatt. Le portefeuille de marques de luxe d’ALG, son leadership dans le segment tout compris, et son vaste portefeuille de nouveaux complexes de villégiature vont étendre notre portée sur les marchés existants tout comme sur les nouveaux marchés, notamment en Europe, et accélérer la croissance nette de nos chambres à la pointe du secteur. Il convient de noter que la combinaison de cette acquisition créatrice de valeur et de l’augmentation de 2 milliards USD de notre engagement de vente d’actifs transformera notre profil de revenus, et nous prévoyons que d’ici la fin 2024, 80 % des bénéfices de Hyatt seront basés sur les honoraires. »

Le portefeuille hôtelier d’ALG contient plus de 33 000 chambres réparties dans dix pays. Le portefeuille est passé de neuf complexes de villégiature en 2007 à environ 100 propriétés d’ici la fin de 2021, et l’entreprise dispose d’un pipeline de 24 accords conclus avec un grand nombre d’hôtels supplémentaires en cours de développement. Unlimited Vacation Club® d’ALG est un club de voyage exclusif, dont les participants bénéficient de tarifs préférentiels et autres avantages dans les propriétés de l’AMR™ Collection. S’élevant aujourd’hui à plus de 110 000 membres, le nombre d’adhérents à l’Unlimited Vacation Club® a augmenté à un taux de croissance annuel composé de 18 % au cours des cinq dernières années.

« La combinaison de l’expertise approfondie de Hyatt et de sa marque à l’empreinte mondiale, avec les marques de villégiature, les capacités d’exploitation et les plans de développement robustes d’ALG va renforcer notre position différenciée et créer un leader des voyages d’agrément de luxe », a indiqué Alejandro Reynal, PDG d’Apple Leisure Group. « Au nom de toute l’équipe d’ALG, je suis reconnaissant à nos partenaires de chez KKR et KSL qui nous ont soutenus dans la construction de la plateforme telle qu’elle existe aujourd’hui. Je suis ravi que notre équipe rejoigne la famille Hyatt, et je prévois un parcours solide marqué par la croissance à mesure que le secteur se développera ; nous avons désormais tous les atouts pour fournir une offre de loisirs de premier ordre à un nombre encore plus important de voyageurs à travers le monde. »

« L’étape franchie aujourd’hui marque un jalon important sur un parcours fait de croissance, de résilience et de dévouement pour offrir des expériences de loisirs de classe mondiale, grâce à l’équipe exceptionnelle d’Apple Leisure Group », ont déclaré Chris Harrington et Rich Weissman, associés respectivement chez KKR et KSL Capital. « Pour qu’ALG poursuive sa trajectoire de croissance, rejoindre Hyatt est tout simplement la meilleure solution. »

Logique stratégique

Étendre l’empreinte de l’entreprise dans les voyages de luxe et de villégiature : l’acquisition va étendre la présence de Hyatt dans le segment des voyages d’agrément de luxe et lui permettre d’ajouter immédiatement à son portefeuille une centaine d’hôtels et un pipeline de 24 transactions conclues en Europe et dans les Amériques. À l’issue de la transaction, Hyatt proposera le plus important portefeuille de complexes de villégiature de luxe, tout compris, au monde, doublera son empreinte mondiale en termes de complexes hôteliers, sera le plus grand opérateur d’hôtels de luxe au Mexique et dans les Caraïbes, et augmentera sa présence européenne de 60 %. L’acquisition étendra l’empreinte de la marque Hyatt sur onze nouveaux marchés européens, améliorant considérablement le potentiel de croissance de Hyatt en Europe, une région essentielle pour la croissance mondiale des voyages d’agrément.

Élargir la plateforme en vue de la croissance : la base robuste de développeurs et de propriétaires, d’ALG va étendre les relations de Hyatt avec des partenaires profondément engagés dans des zones géographiques complémentaires clés. Le réseau mondial de développeurs, de Hyatt et ses compétences d’expert en termes d’exploitation devraient permettre de poursuivre l’accélération de la croissance des marques d’ALG. Hyatt prévoit d’appliquer la force combinée des équipes pour étendre le pipeline actuel d’ALG dans de nouvelles zones géographiques où ALG ne possède pas d’hôtels actuellement.

Avantages pour les propriétaires : l’accès aux plateformes de distribution détenues par ALG et à sa vaste expérience dans les voyages d’agrément devrait permettre aux complexes de villégiature existants de Hyatt de bénéficier d’opportunités importantes. Les propriétaires de biens de l’AMRTM Collection bénéficieront d’un accès accru à un ensemble beaucoup plus large de marques, et du soutien de Hyatt aux activités mondiales de distribution, de ventes et de marketing.

Davantage de choix et d’expériences pour les clients : les ressources combinées d’ALG et de Hyatt permettront d’élargir les offres et les expériences, au profit de la clientèle et des clients haut de gamme des sociétés combinées. L’offre d’adhésion exclusive d’ALG, Unlimited Vacation Club®, rapprochera de Hyatt plus de 110 000 voyageurs passionnés lorsque ceux-ci voyageront pour diverses raisons en dehors de leurs vacances. Une fois la transaction conclue, Hyatt déterminera les moyens par lesquels World of Hyatt et Unlimited Vacation Club® pourront apporter de la valeur ajoutée et des avantages de fidélité uniques aux membres, tout en profitant aux hôteliers.

Amélioration des offres de voyages d’agrément, de bout en bout, grâce à : ALG Vacations ® , l’un des plus grands fournisseurs de voyages organisés, et l’une des plus importantes plateformes de distribution de voyages d’agrément en Amérique du Nord, desservant le Mexique et les Caraïbes, Amstar, l’une des principales sociétés de gestion de services de destination, au Mexique et dans les Caraïbes, et son homologue Worldstar axé sur Hawaï, et Trisept Solutions ® , sa plateforme technologique unique spécialisée en voyages d’agrément.



Accélération de la stratégie basée sur un modèle moins capitalistique : l’acquisition d’actifs « asset-light » d’ALG va augmenter considérablement le pourcentage des revenus et des bénéfices générés par Hyatt à partir des honoraires. De plus, Hyatt prévoit de remplir son engagement actuel de vendre 1,5 milliard USD d’actifs immobiliers hôteliers en 2021, ce qui se traduira par un produit total de plus de 3 milliards USD, réalisé depuis l’annonce de la stratégie de vente d’actifs en 2017, à hauteur de plus de 17 fois le BAIIA (multiple combiné), contre un coefficient estimé initialement entre 13 et 15 par Hyatt. Hyatt s’engage en outre à réaliser 2 milliards USD supplémentaires de produits de la vente de biens immobiliers hôteliers, d’ici la fin 2024.

Financement

À la clôture, Hyatt prévoit de financer plus de 80 % de l’achat, au moyen d’une combinaison de 1,0 milliard USD de liquidités et de nouveaux financements par emprunt, le reste étant couvert par environ 500 millions USD de financement par capitaux propres. Hyatt a obtenu un engagement de financement de 1,7 milliard USD de la part de J.P. Morgan. Le produit en espèces issu du programme de vente d’actifs, à hauteur de 2 milliards USD devrait être utilisé pour rembourser la dette, notamment la dette contractée pour financer l’acquisition. Hyatt s’engage à maintenir un profil d’investissement de qualité et à continuer à gérer le bilan avec prudence après la transaction.

Présentation aux investisseurs, téléconférence et webdiffusion

Hyatt tiendra une téléconférence et une webdiffusion demain, 16 août 2021, à 7 h 30 (heure avancée du Centre), pour discuter de la transaction. Les parties intéressées peuvent écouter une webdiffusion simultanée de la téléconférence, accessible via le site Web de la Société, à l’adresse investors.hyatt.com. Les participants peuvent également accéder à l’appel en direct en composant le 833-238-7946 (numéro gratuit depuis les États-Unis) ou le 647-689-4468 (numéro payant international) en utilisant l’identifiant de conférence 1771444 environ 15 minutes avant l’heure de démarrage prévue. Une archive de la webdiffusion sera disponible sur le site Web de la Société pendant 90 jours.

Conseillers

Dans le cadre de la transaction, BDT & Company, LLC et J.P. Morgan ont agi en tant que conseillers financiers pour Hyatt, et Latham & Watkins LLP a agi en tant que conseiller juridique. PJT Partners a agi en tant que conseiller financier d’ALG, et Simpson Thacher & Bartlett LLP a agi en tant que conseiller juridique. Deutsche Bank Securities Inc. a agi en tant que conseiller financier de KKR et de KSL Capital Partners.

Dans le présent communiqué, le terme « Hyatt » est utilisé par souci de commodité pour désigner Hyatt HotelsCorporation et/ou une ou plusieurs de ses sociétés affiliées.

À propos de Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, dont le siège social est situé à Chicago, est l’un des plus grands groupes hôteliers au monde, riche d’un portefeuille de 20 marques prestigieuses. Au 30 juin 2021, le portefeuille de la Société comptait plus de 1 000 hôtels et propriétés tout compris, répartis dans 68 pays sur six continents. La mission de la Société, qui est de prendre soin des gens pour qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes, se reflète dans ses décisions commerciales et sa stratégie de croissance, et a pour but d’attirer et retenir les meilleurs collaborateurs, et de nouer de véritables liens avec la clientèle, tout en créant de la valeur pour les actionnaires. Les filiales de la Société exploitent, gèrent, proposent sous franchise, possèdent, louent, développent, proposent sous licence, ou dispensent des services aux hôtels, complexes de villégiature, résidences de marque et propriétés de vacances dans le cadre des marques Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Alila®, Andaz®, The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Ziva™, Hyatt Zilara™, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, Caption by Hyatt, JdV by Hyatt™, Hyatt House®, Hyatt Place®, tommie™, UrCove et Hyatt Residence Club®, mettant à profit le programme de fidélité World of Hyatt® qui offre des avantages uniques et des expériences exclusives à ses précieux membres. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.hyatt.com.

À propos d’Apple Leisure Group®

Apple Leisure Group® (ALG) est un important groupe nord-américain de gestion de marques de complexes de villégiature, de voyages et d’hôtellerie, avec un modèle commercial unique au service des voyageurs et des destinations du monde entier. ALG, par l’intermédiaire de son groupe de sociétés affiliées, offre constamment une valeur exceptionnelle aux voyageurs, et de solides performances aux propriétaires et partenaires de complexes de villégiature, en tirant stratégiquement parti de son portefeuille de marques, notamment : AMResorts LP, ou une ou plusieurs de ses sociétés affiliées qui fournissent collectivement des services de vente, de marketing et de gestion de marque, aux marques de complexes de villégiature et d’hôtel sous le portefeuille AMR™ Collection, dont des marques de luxe primées 5 étoiles et 4 étoiles comme Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Breathless® Resorts & Spas, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Alua® Hotels & Resorts, Sunscape® Resorts & Spas, et Now® Resorts & Spas ; ALG Vacations®, l’un des plus gros vendeurs de forfaits vacances et de vols charters aux États-Unis pour voyager au Mexique et dans les Caraïbes, avec des marques bien établies : Apple Vacations®, Funjet Vacations®, Travel Impressions®, CheapCaribbean.com®, BeachBound®, Blue Sky Tours®, Southwest Vacations®, et United Vacations® ; le programme d’adhésion exclusif Unlimited Vacation Club® ; le service de pointe de gestion des destinations, fourni par Amstar DMC ; et le fournisseur de solutions technologiques innovantes Trisept Solutions®, reliant plus de 88 000 agents de voyages aux principaux prestataires de voyages.

Pour en savoir plus sur les avantages offerts par Apple Leisure Group, consultez www.appleleisuregroup.com.

DÉCLARATIONS PRÉVISIONNELLES :

Les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse, ne revêtant pas un caractère de nature historique sont des déclarations prévisionnelles au sens de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ces déclarations comprennent des déclarations concernant l’acquisition proposée par la Société, d’Apple Leisure Group, notamment les avantages financiers et opérationnels attendus de l’acquisition ; les avantages pour les clients et les propriétaires, découlant de l’acquisition ; les performances financières projetées d’Apple Leisure Group ; le montant et le calendrier des futures cessions d’actifs et les multiples du chiffre d’affaires projetés de ces cessions d’actifs ; le profil de liquidité de la Société ; le nombre de propriétés qui devraient ouvrir leurs portes dans le futur ; la croissance attendue du secteur des voyages de luxe à l’échelle mondiale et la composition des revenus des chambres de villégiature à l’échelle du système de la Société ; les bénéfices futurs basés sur les honoraires projetés de la société combinée ; les avantages et la valeur ajoutée attendus du programme de fidélité World of Hyatt et de l’offre d’adhésion d’Apple Leisure Group ; les sources de financement prévues pour le projet d’acquisition d’Apple Leisure Group ; l’impact de l’endettement contracté dans le cadre de l’acquisition, sur la cote d’investissement de la Société ; le calendrier prévu pour la réalisation de l’acquisition ; les plans, stratégies, perspectives, performances financières, projections, propositions de financement, horizons ou événements futurs de la Société ; sachant que ces déclarations impliquent des risques connus et inconnus difficiles à prévoir. En conséquence, nos résultats, notre performance et nos accomplissements réels pourront différer sensiblement de ceux formulés explicitement ou implicitement dans les présentes déclarations prévisionnelles. Dans certains cas, il est possible identifier les déclarations prévisionnelles par l’emploi de mots tels que « peut », « pourrait », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « planifier », « chercher à », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « probable », l’emploi du futur et du conditionnel, les variations de ces termes et expressions similaires, ou les versions négatives de ces termes ou expressions similaires. Lesdites déclarations prévisionnelles sont nécessairement fondées sur des estimations et des hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par nous et notre direction, sont par nature incertaines. Les facteurs susceptibles d’entraîner une différence notable entre les résultats réels et les attentes actuelles comprennent, entre autres : les risques associés à la capacité de réaliser l’acquisition proposée d’Apple Leisure Group et le moment de la clôture de la transaction proposée ; la capacité de la Société à intégrer avec succès les employés et les opérations d’Apple Leisure Group au sein de la Société ; la capacité de réaliser les avantages et les synergies attendus de l’acquisition proposée d’Apple Leisure Group aussi rapidement que prévu ou dans la mesure prévue ; les risques liés à la capacité d’obtenir tout financement envisagé, à des conditions favorables, voire au fait de ne pas l’obtenir du tout ; les risques affectant les segments de l’hébergement de luxe et de l’hébergement tout compris ; la durée de la pandémie de COVID-19 et le rythme de reprise après la pandémie, ainsi que toute résurgence ou toute apparition de variants de la COVID-19 ; les effets à court et à long terme de la pandémie de COVID-19, notamment sur la demande de voyages, les affaires transitoires et de groupe, et les niveaux de confiance des consommateurs ; l’impact de la pandémie de COVID-19, de toute résurgence ou de toute apparition de variants de la COVID-19, et l’impact des actions que les gouvernements, les entreprises et les individus prendront en conséquence, sur les économies mondiales et régionales, les limitations ou interdictions de voyager et l’activité économique, y compris la durée et l’ampleur de l’impact de la pandémie sur les taux de chômage et les dépenses discrétionnaires des consommateurs ; la large distribution des vaccins contre la COVID-19 et la large acceptation par la population générale de ces vaccins ; la capacité des propriétaires tiers, des franchisés ou des partenaires d’entreprises hôtelières à gérer avec succès les impacts de la pandémie de COVID-19, de toute résurgence ou de toute apparition de variants de la COVID-19 ; l’incertitude économique générale sur les principaux marchés mondiaux et toute aggravation des conditions économiques mondiales ou affaiblissement des niveaux de croissance économique ; le taux et le rythme de la reprise économique après les ralentissements économiques ; les niveaux de dépenses dans les segments affaires, loisirs et tout compris, ainsi que le niveau de confiance des consommateurs ; la baisse des taux d’occupation et des tarifs journaliers moyens ; toute visibilité limitée concernant les réservations futures ; toute perte de personnel clé ; les conditions politiques et géopolitiques nationales et internationales, notamment les troubles politiques ou civils ou les changements de politique commerciale ; toutes hostilités ou craintes d’hostilités, y compris de futures attaques terroristes, ayant un impact sur les voyages ; les accidents de voyage ; les catastrophes naturelles ou causées par l’homme, de type tremblements de terre, tsunamis, les tornades, ouragans, inondations, incendies de forêt, marées noires, incidents nucléaires et flambées mondiales de pandémies ou de maladies contagieuses, telles que la pandémie de COVID-19, ou la crainte de telles flambées ; notre capacité à atteindre avec succès certains niveaux de bénéfices d’exploitation dans des hôtels ayant mis en place des tests de performance ou des garanties en faveur de nos propriétaires tiers ; l’impact des rénovations et réaménagements hôteliers ; les risques associés à nos plans d’allocation de capital, à notre programme de rachat d’actions et aux paiements de dividendes, y compris toute réduction, élimination ou suspension de l’activité de rachat ou des paiements de dividendes ; la nature saisonnière et cyclique des activités immobilières et hôtelières ; tous changements dans les modalités de distribution, par exemple par le biais d’intermédiaires de voyage sur Internet ; tous changements dans les goûts et préférences de nos clients ; les relations avec les collègues et les syndicats, et toutes modifications des législations du travail ; la situation financière et nos relations avec les propriétaires tiers, les franchisés et les partenaires d’entreprises hôtelières ; l’éventuelle incapacité des propriétaires tiers, des franchisés ou des partenaires de développement d’accéder au capital nécessaire pour financer les opérations en cours ou pour mettre en œuvre nos plans de croissance ; les risques associés aux acquisitions et cessions potentielles et à l’introduction de nouveaux concepts de marque ; le calendrier des acquisitions et des cessions, et notre capacité à intégrer avec succès les acquisitions réalisées aux activités existantes ; l’impossibilité de mener à bien les transactions proposées (y compris le non-respect des conditions de clôture ou la non-obtention des approbations requises) ; notre capacité à exécuter avec succès notre stratégie d’expansion de nos activités de gestion et de franchisage tout en réduisant notre base d’actifs immobiliers dans les délais ciblés et aux valeurs attendues ; toute baisse de la valeur de nos actifs immobiliers ; toutes résiliations imprévues de nos contrats de gestion ou de franchise ; toutes modifications de la législation fiscale fédérale, étatique, locale ou étrangère ; toutes augmentations des taux d’intérêt et des frais d’exploitation ; toutes fluctuations des taux de change ou restructurations des devises ; tout manque d’acceptation des nouvelles marques ou des innovations ; la volatilité générale des marchés des capitaux, et notre capacité à accéder à ces marchés ; tous changements dans l’environnement concurrentiel de notre secteur d’activités, notamment en raison de la pandémie de COVID-19, de la consolidation du secteur et des marchés sur lesquels nous opérons ; notre capacité à développer avec succès le programme de fidélité World of Hyatt ; tous cyberincidents et toutes défaillances informatiques ; les résultats de procédures judiciaires ou administratives ; et toutes violations des réglementations ou des lois liées à nos activités de franchisage ; ainsi que d’autres risques discutés dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC, notamment notre rapport annuel sur formulaire 10-K et nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q, qui sont disponibles auprès de la SEC. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux présentes déclarations prévisionnelles, qui ne valent qu’à la date du présent communiqué de presse. Nous déclinons toute obligation ou responsabilité concernant la mise à jour publique de ces déclarations prévisionnelles, pour refléter des résultats réels, de nouvelles informations ou des événements futurs, des modifications d’hypothèses ou des changements d’autres facteurs ayant des répercussions sur les déclarations prévisionnelles, à moins que la loi en vigueur ne l’exige. Dans le cas où nous mettrions à jour une ou plusieurs déclarations prévisionnelles, cela ne permettrait aucunement de conclure que nous effectuerons des mises à jour supplémentaires concernant les présentes déclarations prévisionnelles ou d’autres déclarations prévisionnelles.

