Hyatt renforce sa position en tant que leader en termes de luxe, style de vie et loisirs en 2023 et au-delà avec un nombre record d'opportunités globales

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) a déclaré aujourd’hui que Hyatt avait un positionnement qui lui permettait de continuer sa croissance transformatrice en 2023 et au-delà avec un nombre record d’opportunités d’environ 117 000 chambres à travers le monde en fin d'année 2022. Notamment, presque le quart des propriétés représentant une opportunité est classifié comme hôtel-boutique, soit 10 pour cent du nombre d’hôtels existants, en renforçant encore la position de Hyatt en tant que leader sur les segments de luxe, style de vie et loisirs. La croissance importante de ces propriétés de grande valeur dans le portefeuille de Hyatt élargit les expériences impressionnantes des clients, ce qui peut stimuler la pénétration de loyauté de World of Hyatt à travers le portefeuille Hyatt.

Un facteur important de cette croissance est l’annonce de l’acquisition à faible intensité capitalistique de la marque d’hôtel-boutique de Dream Hotel Group et de la plateforme de gestion, dont l’attente est d’ajouter au portefeuille Hyattles les marques établies d’hôtels-boutique – y compris Dream Hotels, Unscripted Hotels et The Chatwal. Les propriétés de Dream Hotel Group sont connues pour leur hospitalité dérivée de l’expérience, y compris les restaurants branchés et les sites de vie nocturne construits sur la programmation stratégique et non conformiste et sur les collaborations entre marques, auxquelles s’ajoutent des conceptions uniques qui gardent l’équilibre entre la substance et le piquant. Par cette acquisition, plus de 600 nouveaux collègues s’ajouteront à la famille Hyatt, en enrichissant le portefeuille global d’offres de style de vie de Hyatt avec leur savoir-faire en termes d’hospitalité dérivée de l’expérience et en élargissant l’empreinte de la marque Hyatt dans des destinations stratégiques, dont Nashville, Hollywood, Las Vegas, South Beach, Saint Lucia, Doha et New York City. Cette acquisition désignera aussi l’entrée des marques Hyatt sur des marchés tels que Catskills à New York et Valle de Guadalupe au Mexique.

De plus, la marque Caption by Hyatt – qui combine le design et le confort d’un hôtel haut de gamme et avant-gardiste avec la flexibilité d’une propriété aux services spéciaux – est positionnée pour une croissance importante, suite au succès de l’ouverture de Caption by Hyatt Beale Street Memphis en 2022. On préconise une croissance de la présence de la marque au Tennessee avec Caption by Hyatt Chattanooga en collaboration avec 3H Group (attendue pour 2024) et l’entrée en Californie avec Caption by Hyatt Roseville en collaboration avec LRE & Companies et American Hospitality Services, Inc. et Caption by Hyatt Sacramento en collaboration avec Presidio Hotel Development LLC et 29th Street Capital (les deux attendus en 2026). La marque Caption by Hyatt brand est en pleine expansion internationale avec des propriétés qui vont ouvrir en Chine et au Japon en 2023, au Vietnam en 2025 et à Sydney dans les années à venir. Caractérisée par l’attention accordée aux gens et aux sites et par la création de connexions entre les deux, la marque Caption by Hyatt s’est engagée à embaucher du personnel varié, des personnes talentueuses, des distributeurs, des artisans et des fournisseurs – et à célébrer la diversité des gens dans les communautés au sein desquelles se trouvent les hôtels Caption by Hyatt.

« À travers notre stratégie de croissance internationale à long terme et en travaillant en étroite collaboration avec les propriétaires, Hyatt se vante d’être depuis cinq ans le leader net dans son domaine en termes de croissance du nombre de chambres, » déclare Jim Chu, vice-président exécutif et responsable du développement chez Hyatt. « Les propriétaires veulent travailler avec nous grâce à notre savoir-faire, à l’historique des performances et au positionnement idéal dans le domaine. Nous avons une présence à l’échelle globale, tout en restant assez flexibles pour créer des relations personnelles, tirer profit de nos propres expériences et diriger avec empathie. »

De nouvelles propriétés caractérisées par luxe, style de vie et loisirs sur les marchés importants

Hyatt prévoit une croissance organique supplémentaire à travers son offre de luxe, style de vie et loisirs, en apportant un design réfléchi, de nouveaux aliments et boissons et des services personnalisés à travers le monde.

La marque Park Hyatt vise à :

- Rétablir sa présence en Afrique du Sud avec Park Hyatt Johannesburg fin 2023 et pénétrer sur le marché au Maroc avecPark Hyatt Marrakech, qui combinera l’élégance d’un établissement de luxe avec le charme spécifique marocain.

- Revenir à Londres avecPark Hyatt London River Thames et se développer dans la région Asie-Pacifique avec Park Hyatt Taipei (au Taïwan), Park Hyatt Kuala Lumpur (en Malaisie) et Park Hyatt Phu Quoc (au Vietnam) en 2024.

En 2023, la marque Andaz va célébrer son expansion sur de nouveaux marchés avec :

- Andaz Doha au Qatar, qui apportera le design d’inspiration locale et l’art contemporain à un autre niveau, tout en offrant aux clients des points de contact originaux et des restaurants innovants, y compris un restaurant sud-africain spécifique et un restaurant de rue singapourien.

- Andaz Pattaya Jomtien Beach en Thaïlande, qui sera un refuge luxurieux et intime sur la plage et qui offrira aux clients une multitude de façons de se connecter à la culture locale thaïlandaise, avec des excursions vers plusieurs destinations, des repas authentiques, des activités de bien-être et à partager avec toute la famille.

- Andaz Mexico City Condesa, qui connectera la culture mexicaine à son architecture traditionnelle et aux décors pleins d’imagination et qui vient d’ouvrir ses portes ce janvier.

- Andaz Macau, qui bénéficiera de son emplacement dans l’une des destinations les plus symboliques et avancées en Asie pour les rencontres et les événements – Galaxy International Convention Center (GICC) – et qui débutera comme le plus grand hôtel Andaz au monde avec plus de 700 chambres et appartements.

- Andaz Nanjing Hexi en Grande Chine, qui mélangera l’esprit éclectique de la ville moderne de Nanjing au long historique de la culture académique prospère.

Les branches Hyatt Boundless Collection et Independent Collection, incluant des marques modernes et luxueuses sont pleines d’opportunités en termes d’ouvertures préconisées pour 2023 et 2024, incluant :

- L’expansion de la marque Thompson Hotels avec deux oasis urbaines chic en commençant avec Thompson Palm Springs etThompson Houston.

- L’expansion de la marque Hyatt Centric vers des destinations de premier ordre, qui mettent les clients en contact avec le centre de l’action, incluantHyatt Centric Congress Avenue Austin, Hyatt Centric Zhongshan Park Shanghai, et Hyatt Centric Xi’an Gaoxin.

- Le début anticipé de la marque Destination by Hyatt en Floride avec le complexe verdoyant à terrain de golf de marque à 18 trous Banyan Cay Resort & Golf à West Palm Beach, aussi que dans la région Asie-Pacifique avec The Grand Resort à Qingchengshan, en Chine.

- Le début anticipé de la marque JdV by Hyatt au Rhode Island, avec The Pell, un hôtel de côte dynamique situé au milieu de l’île Aquidneck à Middletown, et à Goa avec l’ouverture anticipée de Ronil, situé sur un terrain de 6 500 m2 de côte à Baga, en Inde.

- L’ouverture anticipée de NUMU Boutique Hotel, appartenant à The Unbound Collection by Hyatt, à San Miguel de Allende, au Mexique.

Hyatt dispose de l’un des plus grands portefeuilles au monde de complexes tout inclus de luxe, y compris un grand nombre d’opportunités qui ouvriront en 2023, premièrement avec une croissance à travers les destinations populaires sur le littoral bulgare à la Mer Noire et le lancement récent de Secrets Impression Resorts & Spas, un produit unique conçu pour apporter des services tout inclus et une infrastructure de la meilleure qualité. Cette série d’hôtels boutique intimes, destinés exclusivement aux adultes, offrent des expériences exclusives et personnalisées, des services de valet et une gastronomie soignée, en visant à dépasser toute attente. L’expansion de la nouvelle série vient de célébrer l’ouverture de Secrets Impression Moxché Playa del Carmen en décembre 2022 et prévoit l’ouverture d’une deuxième propriété, Secrets Impression Isla Mujeres plus tard cette année.

Croissance des services chic dans les meilleures destinations de vacances attirant familles et voyageurs de loisirs

Avec plus de 400 propriétés Hyatt Place et presque 130 Hyatt House dans les meilleures destinations touristiques à travers le monde, les marques de services chic de Hyatt continuena à augmenter leur base de clients pour attirer les voyageurs de loisirs et les familles à la recherche d’expériences d’hébergement reposantes et harmonieuses. La marque Hyatt House vient de se réactualiser pour célébrer toutes les occasions de voyage, de longue ou courte durée. Les voyageurs qui choisissent les hôtels Hyatt House partout dans le monde peuvent se sentir comme chez eux, qu’il s’agisse d’une escapade en famille, d’une réunion entre amis ou de l’extension d’un voyage d’affaires.

Hyatt préconise ajouter une série impressionnante de propriétés Hyatt Place et Hyatt House au niveau global dans les années à venir, y compris dans les principaux centres de loisirs émergents et dans les destinations de voyages d’affaires aux États-Unis et au Canada, telles que Hyatt House Traverse City (Michigan), Hyatt House Bozeman (Montana), Hyatt Place Cape Canaveral (Floride), Hyatt House Roseville (Californie), Hyatt Place Toronto – Downtown/Jarvis Street (Ontario) et Hyatt Place Mississauga - Airport Corporate Centre (Ontario). De plus, en 2023, ces marques préconisent une entrée sur le marché international en Guyane et en Estonie.

