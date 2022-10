Hyatt signe un accord exclusif de collaboration avec Lindner Hotels AG afin d'accroître considérablement la présence de la marque en Allemagne et dans des destinations de loisirs clés en Europe

La collaboration poursuit la stratégie de croissance peu capitalistique de Hyatt et marque l’arrivée de la marque JdV by Hyatt en Allemagne

Hyatt Hotels Corporation (NYSE : H) a annoncé aujourd’hui qu’une filiale de Hyatt a conclu un accord exclusif de collaboration avec Lindner Hotels AG, une entreprise hôtelière familiale allemande axée sur les développements, la gestion et les investissements dans les hôtels. Il est prévu que plus de 30 hôtels dans sept pays européens rejoindront le portefeuille de marques Hyatt et seront intégrés dans le programme de fidélité World of Hyatt dans un avenir proche. La majorité des établissements devraient être transférés vers la marque JdV by Hyatt, une collection d’hôtels indépendants avec des personnalités uniques et reflétant fidèlement leurs localisations.

Lindner Hotels AG, une entreprise hôtelière familiale allemande fondée en 1973 par l’architecte Otto Lindner, exploite tout un éventail d’établissements sous les marques Lindner Hotels & Resorts et me and all hotels dans des villes clés à travers l'Allemagne et en Europe centrale et orientale. L’accord renforcera la présence de la marque Hyatt sur 15 nouveaux marchés et élargira la distribution dans des destinations clés comme Düsseldorf, Francfort et Hambourg.

« Nous sommes enthousiasmés de poursuivre le parcours de croissance peu capitalistique de Hyatt en Europe via cette collaboration stratégique judicieuse avec Lindner », a déclaré Mark Hoplamazian, président et chef de la direction de Hyatt. « L’ajout du portefeuille hôtelier désirable de Lindner permettra d’élargir considérablement la présence de la marque Hyatt en Allemagne et d’offrir à nos clients, et au final aux membres de World of Hyatt, tout un éventail de nouvelles destinations à travers l’Europe comme Kiel, Leipzig, Sylt, Bratislava et Interlaken. Nous sommes reconnaissants de la confiance que nous accorde l’équipe de Lindner et sommes ravis de renforcer notre offre client commune grâce à des investissements en capitaux stratégiques effectués par Lindner dans le portefeuille. »

Le portefeuille de Lindner élargira davantage la présence de Hyatt dans le domaine lifestyle avec l’ajout d’environ 5 500 chambres, renforçant significativement la présence de Hyatt en Allemagne et offrant encore plus d’options aux clients de Hyatt et aux membres du programme de fidélité World of Hyatt.

« Nous sommes ravis d’avoir à nos côtés, avec Hyatt, une marque internationale aussi forte, qui partage le même souci de haut standing et une approche globale de l’hospitalité », a ajouté Arno Schwalie, président-directeur général de Lindner. « Ce genre de collaboration est vraiment unique sur le marché allemand. Sous la houlette de la marque JdV by Hyatt, Lindner reste une marque forte avec sa propre identité et indépendance entrepreneuriale, dorénavant appuyée par la puissance de la notoriété mondiale de la marque Hyatt et de ses capacités de premier ordre dans les ventes et le marketing. »

Dans le cadre de cet accord, Lindner Hotels aura accès à un support basé sur les données en matière de santé de la marque, d’expériences client et d’optimisation des revenus de la part du groupe Global Franchise and Owner Relations de Hyatt, une équipe dédiée axée sur la performance des hôtels franchisés, des propriétaires et des exploitants.

A propos de Hyatt Hotels Corporation

Basée à Chicago, Hyatt Hotels Corporation est une société hôtelière leader mondiale, dont la mission consiste à prendre soin des individus afin qu’ils puissent donner le meilleur d’eux-mêmes. Au 30 juin 2022, le portefeuille de la Société comptait plus de 1 150 hôtels et propriétés tout compris, répartis dans 72 pays sur six continents. L’offre de la Société inclut des marques dans la collection Timeless, notamment Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Residence Club®, Hyatt Place®, Hyatt House® et UrCove ; dans la collection Boundless, notamment Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Hyatt Centric® et Caption by Hyatt ; dans la collection Independent, notamment The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™ et JdV by Hyatt™ ; et dans la collection Inclusive, notamment Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Vivid Hotels & Resorts®, Alua Hotels & Resorts® et Sunscape® Resorts & Spas. Les filiales de la Société utilisent le programme de fidélité World of Hyatt®, les services de gestion de destination ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club® et Amstar DMC, ainsi que les services technologiques Trisept Solutions®. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.hyatt.com.

A propos de JdV by Hyatt

Une communauté pour les personnes pleines d’entrain, légères et les jeunes de cœur, JdV by Hyatt propose une collection d’hôtels indépendants et dynamiques qui sont le reflet des quartiers urbains où nous vivons. Fidèle à son nom (joie de vivre), JdV by Hyatt invite les clients et les habitants à se connecter, à vivre le moment présent et à célébrer la joie de vivre. Chaque hôtel offre une expérience inclusive en termes d’esprit et d’espace, invitant chacun à faire de chaque séjour le sien. Suivez @JDVHotels sur Facebook, Instagram et Twitter pour connaître les dernières actualités et nouveautés. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.jdvbyhyatt.com.

A propos de Lindner Hotels AG

Plaisir, convivialité et joie de vivre, ces valeurs sont depuis 50 ans la marque de fabrique des 31 hôtels de Lindner Hotels AG dans sept pays européens. Avec leur design inspirant, leur style spontané et leur accent sur la durabilité, les hôtels boutique urbains de la marque me and all hotels, qui occupent des emplacements centraux dans des villes passionnantes, attirent non seulement les voyageurs urbains et d’affaires, mais aussi les locaux qui souhaitent combiner les aspects existence, travail et célébration. Des partenaires locaux – restauration, musique, art et startups – apportent une effervescence constante de nouvelles expériences grâce à des cuisines éphémères, des événements et des produits durables. Récompensée par de nombreux prix, la marque Lindner Hotels & Resorts combine tradition et innovation. Des hôtels d'affaires avec des installations de conférence modernes aux hôtels à thème, stations thermales et de golf luxueuses, sites en ville et l’historique Grand Hotel – ils combinent tous, sans exception, l’accueil avec la convivialité, la passion du sport et la recherche de la perfection. Arno Schwalie est devenu président-directeur général de Lindner Hotels AG en mai 2022. Créée en 1973 par l’architecte Otto Lindner, la société est aujourd'hui encore entre les mains de la famille.

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs inclus dans ce communiqué de presse, qui ne sont pas des faits historiques, sont des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par l'emploi de mots comme « pouvoir », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « planifier », « viser », « anticiper », « penser que », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « probable », l’emploi du futur, du conditionnel, de variations de ces termes et d’expressions similaires, de la forme négative de ces termes ou d’expressions similaires. De tels énoncés prospectifs sont nécessairement basés sur des estimations et hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables lorsqu’elles sont formulées, sont intrinsèquement incertaines et sujettes à de nombreuses hypothèses et incertitudes, dont bon nombre échappent au contrôle de Lindner ou de Hyatt, susceptibles de provoquer un écart important entre les résultats, performances ou réalisations réels et ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse ne sont faits qu’à la date de leur publication initiale et aucune des parties ne s’engage à mettre à jour publiquement l'un quelconque de ces énoncés prospectifs en fonction des événements, sauf dans la mesure requise par la législation en vigueur. Si un ou plusieurs énoncés prospectifs sont mis à jour, on ne doit pas déduire que d’autres mises à jour seront faites concernant ces énoncés prospectifs ou d'autres.

